Aşk, kariyer, sağlık: 5 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 5 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



5 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 5 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın ilk gününde mali durumunuzu iyileştirecek gelişmeler söz konusu olabilir. Bir süredir beklediğiniz gelir artışını yaşayabilirsiniz, yeni fırsatlar gündeminize gelebilir. İyi değerlendirmeye çalışın.

BOĞA BURCU - 5 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Plan ve projelerinizle ilgili eyleme geçmeniz, bunları yapılandırmanız için uygun bir gün. Bir süredir beklediğiniz fırsatları yakalayabilirsiniz. Değişime açıksınız. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

Hayatınızı değiştirebilecek adımlar atabileceğiniz bir gün. Ay ve Neptün arasındaki olumlu etkileşim hayallerinize ulaşmanızı destekliyor. Bazı konularla ilgili özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz.

Akşam saatlerinde sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sizi kısıtlayan durumlardan özgürleşmek istiyor olabilirsiniz ancak değişime açık olmanız gerekiyor.

Akşam saatlerinde sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sizi kısıtlayan durumlardan özgürleşmek istiyor olabilirsiniz ancak değişime açık olmanız gerekiyor.

BAŞAK BURCU - 5 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışına seyahat veya yurt dışıyla bağlantılı bazı işler gündeminizde olabilir. Bugün gökyüzünün olumlu enerjileri bu konularda rahat bir akış sağlayacak. Belirsiz olan durumlar netlik kazanabilir.

Miras, vergi, sigorta gibi konular gündeminizde olabilir. Tıkanmış olan konular varsa rahat bir akışa kavuşabilir. Hatta bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalarla da ilgilenebileceğiniz bir gün.

Evliliğinizle ilgili birtakım problemler bugünün olumlu gökyüzü enerjileriyle çözüme kavuşabilir. Sorunlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz ancak çözüme yönelik adımlar atmanız uzun vadede daha iyi sonuçlar getirebilir.

Haftanın ilk gününde rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Fazla sıkıntıya gelemeyen doğanız nedeniyle rutin işlerden pek hoşlanmıyorsunuz. Özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odağınız ikili ilişkilerinizde. Çocuklarınızla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bazı farkındalıklar yaşamanız mümkün. Bunları uzun vadede olumlu etkileri olacak şekilde kullanabilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular gündeminizde. Bugüne dek farkına varmadığınız konularda aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs’ün Güneş’le olumlu etkileşimi size özgürleşme fırsatı getiriyor. Bunun için bazı sorunları çözmeniz gerekebilir.

Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Güne olumlu gökyüzü enerjileri hakim. Yapıcı diyaloglar içinde bulunarak var olan sorunları çözebilir, ilişki bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

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