Aşk, kariyer, sağlık: 6 Eylül'de burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 6 Eylül 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Eylül pazartesi günlük burç yorumları...



6 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 6 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlıyorsunuz. Yöneticiniz Mars, Plüton ile olumlu etkileşim yaparak sizi kararlarınızla ilgili harekete geçmek üzere destekliyor. Üstlendiğiniz görevlerle ilgili köklü değişimler olabilir.

BOĞA BURCU - 6 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs’ün Plüton’la olumsuz, Jüpiter’le olumlu açı yapması nedeniyle ilişkilerde yapacağınız seçimler kritik önem taşıyor. Kriz yaratacak durumlarda fevri tavırlar ipleri koparabilir. Büyük resmi görmeye çalışın.

Bugün ailevi meseleler gündeme gelebilir. Tartışmalar ve kriz yaratacak ortamlar oluşabilir. İletişim kurmanın zorlaştığı noktada biraz geriye çekilip geniş perspektiften olaylara bakmaya çalışın.

Bugün yakın arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla tartışmalar, gerilimler yaratacak durumlar söz konusu olabilir. Alıngan olmak yerine sakin ve akışta kalmaya, büyük resmi görmeye çalışın.

Haftaya parasal konularla ilgili yoğun bir gündemle başlıyorsunuz. Alacağınız kararlar uzun vadede hayatınızda değişim yaratacak etkiler yaratabilir. İlişkilerde ise fevri davranmamak önem taşıyor.

BAŞAK BURCU - 6 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başlıyor. Son günlerdeki karamsar ruh halinizden çıkıp hedeflerinize, plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Bunlarla ilgili sağlam adımlar atabilirsiniz.

Haftaya başlarken özellikle ilişki konularında içsel dengeleriniz sarsılabilir. Yöneticiniz Venüs’ün Plüton’la olumsuz, Jüpiter’le olumlu açı yapması nedeniyle ilişkiler kritik ve kararsızlığınız diz boyu. Biraz kendinizle kalmanız daha iyi olabilir.

Bulunduğunuz sosyal ortamlarda ya da arkadaşlık ilişkilerinizde tavırlarınız kritik önem taşıyor. Yöneticiniz Plüton’un Venüs’le olumsuz açı yapması nedeniyle ilişkiler sınavdan geçebilir, ipler gerilebilir.

Yöneticiniz Jüpiter Venüs’le olumlu açı yaparak özellikle iş ilişkilerinizde ve ortaklıklarda sizi destekliyor. Kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz, şanslı bir gündesiniz. Kazancınız da artabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal konular, eğitim ya da yurt dışı konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda atacağınız adımlar hayatınızı dönüştürebilir ve sizi güçlendirebilir. İlişkilerle ilgili ise kritik bir süreç, olgun yaklaşımınız önem taşıyor.

KOVA BURCU EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal, finansal konular, miras konuları gündeme gelebilir. Krizleri yönetmekte zorlanabileceğiniz bir gün. Atacağınız doğru adımlar sizi geleceğe taşıyabilir. İlişkiler konusunda dikkatli olmalısınız.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak atacağınız adımlar kritik önem taşıyor. Problemli ilişkilerde ipler kopabilir. Yapıcı yaklaşımlarsa ilişkiyi güçlendirebilir. Bugün önemli bir karar almayıp akışta kalmanızda fayda var.

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