9 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 9 Eylül 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Eylül perşembe günlük burç yorumları...



9 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 9 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Evliliğiniz ya da ilişkinizde yaşadığınız problemleri doğru bir iletişimle geride bırakabilirsiniz. Öncelikle alma-verme dengelerinizi gözden geçirmelisiniz. Akşam saatleri romantik jestler için uygun.

BOĞA BURCU - 9 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışma hayatınızda dengeleri kurmanın ve ilişkinize de zaman ayırmanın önemini fark edebilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Vakti gelen jinekolojik kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Yakın arkadaşlarınızla katılacağınız bir etkinlikte ortak ilgi alanlarınız olan yeni birisiyle tanışabilirsiniz, flört enerjiniz yüksek. İlişkisi olanlar ise romantizmin tadını çıkarabilir.

İniş çıkışlı bir ruh haliniz olabilir. Alma-verme dengelerine odaklanırsanız aile içinde dengeleri yeniden kurabilir, toparlayıcı kişi olabilirsiniz. Ancak sürekli kendinizden feda etmeyi bırakmalısınız.

Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitim varsa uzun vadede artılarına ve eksilerine bakarak değerlendirme yapmanızda fayda var.

BAŞAK BURCU - 9 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular odak noktanızda olabilir. Yeni bir yatırım veya önemli bir alım-satım kararı verebilirsiniz. Çok boyutlu düşünün, özellikle uzun vadede size yararı olabilecek adımlar atmaya çalışın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz. Bugünlerde ilişkilerinizdeki beklentilerinizi gözden geçirin, kendinize ne istediğinizi sorun.

Biraz içedönük hissedebilirsiniz. İçsel dengelerinizi yeniden kurmaya ihtiyacınız var. Hayatınızda neyin fazla, neyin eksik olduğuna bakabilirsiniz. Abartmış olduğunuz her şeyi dengeleyin.

Sosyal etkinliklerde insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Aynı zamanda flört enerjiniz oldukça yüksek. Yeni bir aşk gündeme gelebilir. Yöneticiniz Jüpiter’in desteğini alıyorsunuz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizi ilgilendiren konularda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda dengeler yeniden kurulabilir, istediğiniz düzeni elde edebilirsiniz. İş ve özel yaşam dengesini gözetin.

KOVA BURCU 9 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz ya da eğitim konularında olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Analitik zekanızla olayları çok boyutlu değerlendirmeye çalışın, tek bir açıdan bakmayın.

İçsel bir dönüşüm sürecindesiniz. Bu süreç bazı krizleri de beraberinde getirebilir. Hayatınızdaki dengeleri yeniden kurmaya ihtiyacınız var, ancak karar almakta zorlanabileceğiniz bir dönemdesiniz.

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