Aslan burcunda Yeniay! 8 Ağustos'ta burçları neler bekliyor: Aşk, kariyer, sağlık

Aşk, kariyer, sağlık... 8 Ağustos'ta Aslan burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Peki Aslan burcundaki Yeniay burçları nasıl etkileyecek? 8 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



8 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 8 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün gerçekleşecek olan Yeniay aşk evinizde etkili oluyor. İlişkinizde krizli bir döneme girebilir, egonuzla aşkınız arasında kalabilirsiniz. Kendinizle yüzleşmek, gerektiğinde inisiyatif almak durumundasınız.

BOĞA BURCU - 8 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay sizin için ailevi konuları gündeme taşıyor. Kişisel hedeflerinizle ailenizin beklentileri arasında kalabilirsiniz. Krizli süreci yönetmek için bir noktada iradenizi kullanmanız ve karar almanız gerekebilir.

Bu Yeniay sizden insan ilişkilerinize ve iletişim şeklinize bakmanızı istiyor. Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizdeki insanlarla ani gelişen olaylar sonucu yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sert diyaloglar olması mümkün.

Bugün gerçekleşecek olan Yeniay sizden “özdeğer” konusuna bakmanızı istiyor. Yaşayacağınız bazı ani olaylar ve sert yüzleşmeler, kendi değerinizin daha fazla farkına varmanızı sağlayacak.

Bugün sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşiyor. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilir, liderlik yeteneklerinizi kullanabileceğiniz projeler geliştirebilirsiniz. Ancak ego ile özgüven arasındaki farkı çok net görmeniz gerekiyor.

BAŞAK BURCU - 8 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay bilinçaltı evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizin için yeni farkındalıklar getiriyor ancak bunları görmeniz zor olabileceğinden içsel çalışma gerektiriyor. Kendinizle yüzleşmeli, bunun için gerekirse yalnız kalmalısınız.

Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Saklanmış bazı gerçekler görünür olabilir. Yeni farkındalıklar ilişkilerinize daha farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak.

Bugün kariyer evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Yeni bir işe başlamak ya da kendi işinizi kurmak planlarınız arasındaysa, adım atmak için kendinizde güç ve cesaret bulabilirsiniz. Hırsa kapılmamaya dikkat edin.

Bugün Yeniay’da geleceğinize dair kararlar alabilirsiniz. Kendinizi yeni başlangıçlara hazır ve cesur hissedebilirsiniz. Artık hayatınızı kendi istediğiniz şekilde yaşama konusunda kararlısınız.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Yeniay’la birlikte yöneticiniz Satürn ile Ay arasında olumsuz etkileşim var. Krizlerle dönüşüm sürecindesiniz. Yeni farkındalıkları hayatınıza geçirebilmeniz için eskiyi bırakmanız gerekiyor.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün Yeniay’la birlikte yöneticiniz Uranüs ile Ay arasında olumsuz etkileşim var. Gökyüzünün bugünkü enerjisi evliliğiniz ya da ilişkinizi yoğun olarak etkiliyor. Bu durum çözmek zorunda kalacağınız krizler getirebilir.

Yeniay çalışma sisteminiz ve sağlığınız üzerinde yeni farkındalıklar getiriyor. İkisi birbirini etkiliyor olabilir, fazla çalışarak sağlığınıza zarar veriyor olabilirsiniz. Aynı zamanda gerçeklerden kaçıyor olmanız mümkün.

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