Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 04 Mayıs 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 04 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



04 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 04 MAYIS 2021



İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Bu geçişte zihnimiz hızlanacak ve güçlenecek. Yakınlarınızla olan iletişiminiz artabilir, eğitimler, lansmanlar, toplantılarınız artabilir. İş görüşmeleri için verimli bir zaman.

BOĞA BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Aklınızda daha çok finansal konular olacak, kararlar almak gerekebilir. Hızlı ve değişken durumları yönetmeniz gerekecek gibi duruyor.

İKİZLER BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Kendiniz, hayatınız ve ilişkilerinize dair hayalleriniz, planlarınız artıyor. Çokça karar sizi beklemekte, zihniniz berraklaşacak.

YENGEÇ BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Sizin için biraz daha içe dönük bir enerjiyi anlatan bu geçiş esnasında fikirlerinizi kendinize saklayabilir, ikili üçlü kişilerle gizli konuşmalar yapabilirsiniz. Anlaşma, sözleşme imzalamak ya da büyük kararlar almak için pek uygun bir dönem değil.

ASLAN BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek.Sosyal çevrenizle olan iletişiminiz hızlanıyor. Evlerde olsak dahi çeşitli gruplar, networkler ile konuşma halinde olmak, gelecek planlarını düşünmek size iyi gelecek.

BAŞAK BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Bazılarınız için kariyer alanında bolca konuşma ve kararı, bazılarınız için aile / evlilik / toplumdaki yeriniz gibi konularda önemli kararları gündeme getirecek.

TERAZİ BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Gelecek hayalleriniz, hedeflerinize daha çok odaklanıyorsunuz. Bazılarınız için eğitimler, başvurular, girişimler gündeme gelebilir. Kapama sonrasında seyahatlere işaret ederken, hukuki konularda çözümler de sağlayacaktır.

AKREP BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Sizi biraz daha içe dönük bir dönem bekliyor. Ruhsal olarak derinlere daldığınız, kendinizi bulmaya çalıştığınız bir zaman olacak. Öte yandan sağlık, para ve ilişkideki ortak kararlarda önemli konuşmalarınız olabilir.

YAY BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. İlişkiler, ortaklıklar, beraber hareket etme teması gündeme geliyor. Yeni ilişkiler başlayabilir, varolanda işler ciddiye binebilir, bazılarınız alternatifler arasında kalabilir. Seçim yapma zamanı.

OĞLAK BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. İş ortamınız hareketleniyor, çokça proje ve konuşma var. Aynı anda birçok iş halletmeniz gerekebilir, fikirleriniz önemli olacak. Sağlık konuşmalarınız çok olabilir.

KOVA BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Sizi mutlu eden koınulara odaklanıp, yaratıcılığınızı arttırmak isteyeceksiniz. Kimileriniz yeni flörtlere yelken açabilir veya çocuklarla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir.

BALIK BURCU - 04 MAYIS 2021

İletişim gezegeni Merkür İkizler burcuna geçiyor. 30 Mayıs tarihinden 23 Haziran'a kadar bu burçta retro hareket yapacak, 12 Temmuz'a kadar da İkizler burcunda kalmaya devam edecek. Ev, aile, yuva, yaşam alanınız, aile büyükleri gibi konular çok daha fazla gündeme gelecek. Bütün bu alanlarda almanız gereken kararlar olacak, seçeneklerin arasında kalabilir, doğru olanı bulmaya çalışabilirsiniz. Öte yandan zihniniz zehir gibi çalışacak.

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