Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bugün neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 21 Mayıs 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 21 Mayıs 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
21 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 21 MAYIS 2021
Önümüzdeki birkaç gün karar almakta zorlanabilirsiniz. Eğitimler, kısa vadeli planlar, projelerde dalgınlıklarınız olabilir. İletişimde karmaşa ihtimali var.
BOĞA BURCU - 21 MAYIS 2021
Finansal konularda aklınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. Harcamalarda ipin ucu kaçabilir.
İKİZLER BURCU -21 MAYIS 2021
Bugünlerde hayat yolunuz konusunda karışık hissedebilir, belirsizlikten endişe duyabilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü olacak. Kendinizi dinleyin.
YENGEÇ BURCU - 21 MAYIS 2021
Hayatı biraz daha akışına bırakarak yaşamak istediğiniz birkaç gün olacak. Hayaller kurmak size iyi gelecek.
ASLAN BURCU - 21 MAYIS 2021
Sosyal çevreniz, hedefleriniz, gelecek planlarınızla ilgili karmaşa hissettiğiniz günler olabilir. Hayalleriniz büyük olacak, yine de kime ne kadar güveneceğinizden emin olamayabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 21 MAYIS 2021
Bugün kendinize odaklanmak size iyi gelecek. Sağlıkla ilgili düşündükleriniz olabilir. Kariyer alanında aklınızda bazı karmaşalar olabilir.
TERAZİ BURCU - 21 MAYIS 2021
Bugün biraz daha tedirgin ve içe dönük hissedebilirsiniz. Bir yandan gelecek hakkında endişeleriniz olabilir. Eğitim, seyahat, yolculuk, hukuki konularda belirsizlikleri çözmek gerekebilir.
AKREP BURCU -21 MAYIS 2021
Bugünlerde finansal konular, ortak paylaşımlar, aile içi sağlık gibi gündemlerde karmaşalarınız olabilir. Daha çabuk kuşku, endişeye düştüğünüzü görebilirsiniz. Kanma kandırılma konularına dikkat.
YAY BURCU - 21 MAYIS 2021
İkili ilişkilerle ilgili akıl karışıklıklarınız olası. Kiminle, nasıl, ne şekilde devam etmeli düşünebilir, emin olmayabilirsiniz. Beklemekte fayda var.
OĞLAK BURCU - 21 MAYIS 2021
İş ortamında yoğunluklarınız olan günlerden geçiyorsunuz. Çok fazla yapılacak iş ve detaycı bir akış sizi bekliyor. Yine de kime ne kadar güveneceğinizi iyi seçin.
KOVA BURCU - 21 MAYIS 2021
Aşk, flört, çocuklar, sizi mutlu eden hobilerinizle ilgili daha karışık hissettiğiniz bir gün olabilir. Spekülatif yatırımlar için pek uygun değil ancak yaratıcı aktiviteler için çok güzel bir gün.
BALIK BURCU - 21 MAYIS 2021
Ev, yuva, aileyle ilgili karmaşık günlerden geçiyor olabilirsiniz. Alınacak kararlar, yapılacaklar sizi bekliyor. Doğru adımları belirlemekte zorlanabilirsiniz. Sabırlı olmakta fayda var.
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