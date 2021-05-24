Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 24 Mayıs 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



24 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 24 MAYIS 2021



Önümüzdeki birkaç gün karar almakta zorlanabilirsiniz. Eğitimler, kısa vadeli planlar, projelerde dalgınlıklarınız olabilir. İletişimde karmaşa ihtimali var.

BOĞA BURCU - 24 MAYIS 2021

Gün boyunca bol iletişim ve konuşma sizi bekliyor. Yine de derinlere dalabilir, krizlerden beslenerek uyanabilirsiniz. Parasal konular gündeme gelecek.

Bugün finansal kaynaklarla ilgili bolca konuşma sizi bekliyor. Kararları tek başınıza değil ilişkiler ve ortaklıklarla alabilirsiniz.

Bugün romantik, duygusal ve tutkulu bir ruh halindesiniz. Sizi mutlu eden şeylere odaklanmak istiyorsunuz. Biraz akışa bırakmak, kendi kontrolünüz dışında durumlar hakkında konuşmanız gerekecek.

Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar bugün ön planda. Bir yandan içsel huzursuzluğunuz olabilir, ev ve yuvaya dair konularla uğraşlmanız gerekebilir.

BAŞAK BURCU - 24 MAYIS 2021

Kariyer odaklı olduğunuz, bolca konuştuğunuz bugünlerde gün içinde yakınlarınızla olan iletişim ön plana çıkıyor. Projeler, sunumlar, anlaşmalar önemli olacak.

Hayallerinize odaklandığınız bugünlerde, ticaret, girişim, planlama yapmak isteyeceksiniz. Finansal kaynaklarla ilgili krizleri yönetmeniz gerekebilir.

Bugün kendinize, ilişkilerinize odaklısınız. Biraz krizleri çözmek, çözümlemek isteyebilirsiniz. Öte yandan finansal kaynaklar, içe dönmek önemli olacak.

İlişkiler ve ortaklıklara odaklı olduğunuz bugünlerde biraz kendinize, içinize dönmek isteyebilirsiniz. Gizli kapaklı işlerle uğraşabilir, arkanızdan dönen işleri fark edebilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü olacak.

Gün boyunca sosyal çevrenizden aldığınız destek size iyi gelecek. Beraber bazı krizleri konuşup çözümleyebilirsiniz. İş ortamında ise birçok konuşma ve anlaşma sizi beklliyor.

Bugünlerde ilişkiler, flörtler, yaratıcılık, sizi mutlu eden konular, çocuklar gündemde. Ancak gün içinde kariyerinize yönelik halletmeniz gereken işler olabilir, krizler çözebilirsiniz.

Ev ve yuvaya odaklı olduğunuz bugünlerde yaratıcılığınızı besleyecek bir gün sizi bekliyor. Biraz krizler çözmeniz gerekebilir. Gelecek hayalleriniz sizi mutlu edecek. Tedirginliklere kapılıp gitmeyin.

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