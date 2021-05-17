Haftalık burç yorumları (17 Mayıs-23 Mayıs 2021)

Aşk, kariyer, sağlık... 17 Mayıs 2021- 23 Mayıs 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



17 MAYIS -23 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

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Haftaya yakınlarınızla ilişkileriniz, projeler, konuşmalar, sunumlara dair olumlu gelişmeler ile başlıyorsunuz. Ancak haftanın ikinci yarısında biraz akıl karışıklıklarınız, dikkat dağınıklılarınız olabilri. Sezgileriniz güçlenecek ancak bir yandan da çabuk inanacaksınız.

Haftaya parasal konularda olumlu ve kalıcı etkiler ile başlıyorsunuz. Çalışan boğalar için mesleki anlamda güzel gelişmeler vaat ederken, yeni iş veya aile içindeki finansal konularda iyileşmeye de işaret edecektir. Haftanın ikinci yarısında finansal konulardaki kararlarınızda etki altında kalabilirsiniz.

Haftaya ilişkiler ve geleceğinize dair olumlu, kalıcı etkiler ile başlıyorsunuz. Kiminiz yeni ilişkilere adım atabilir, dış görünüşünde değişim yapabilri ya da finansal koşullarını iyileştirmek için emek verebilir. Öte yandan haftanın ikinci yarısında geleceğiniz ve kariyerinize dair akıl karışıklıklarınız olasıdır.

Haftaya hayatı biraz daha akışına bırakmak isteyen bir ruh hali ile başlıyorsunuz. Haftanın ikinci yarısında ise sezgileriniz güçleniyor. Bu sizi aynı zamanda etki altında kalmaya müsait kılabilir, daha çabuk dağılabilirsiniz.

Hafta boyunca sosyal yaşamınız, çevreniz, beraber alınacak kararlar gündemde. İlk günlerde özellikle kadınlardan yana destek almak size iyi gelecek ancak haftanın ikinci yarısında kime güveneceğinizi şaşırabilrsiniz.

Hafta boyunca mesleki konularda aldığınız kararlar gündeme damga vuracak. Haftanın ilk günlerinde desteklendiğinizi görecek, ikinci yarısında ise seçim yapmakta zorlanacaksınız.

Hafta boyunca gelecek hayalleriniz gündemde. Ticari girişimler, yeni eğitimler, seyahatler, uzun vadeli planlar önemli olacak. Haftanın ilk günlerinde desteklendiğinizi göreceksiniz. İkinci yarısında ise seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.

Hafta boyunca finansal konular gündeminizde. Kimileriniz biraz derinlere dalıp, psikoloji gibi alanlarda okumalar yapabilri, eğiitmlere gidebilir. Haftanın ilk yarısında desteklendiğiniz görünümler varken ikinci yarısında biraz aklınız karışacak gibi duruyor.

Bu hafta gündeminizde ikili ilişkiler, aşk hayatı, ortaklıklar ve paydaşlıklar var. Kararları tek başınıza alamıyorsunuz, beraber hareket etmek gerekmekte. Hafta başında ilişkileri toparlayan olumlu gelişmeler var ancak haftanın ikinci yarısında geleceğe yönelik akıl karışıklıklarınız olacak.

Hafta boyunca iş ortamındaki değişken koşulları doğru yönetmek gerekecek. Yeni fırsatlar kapıda ancak seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında.

Hafta boyunca sizi mutlu eden konulara, hobilere, sporlara veya aşk ilişkileri, flörtler ve çocuklara daha çok vakit ayırmak isteyebilirsiniz.Haftanın ikinci yarısında her şeyi aynı anda isteyip, doğru seçimi yapmakta zorlanabilirsiniz.

Hafta boyunca ev, yuvayı düzenlemek, yenilemek, yer değiştirmek için uygun enerjiler var. Özellikle haftanın ilk yarısındaki olumlu gelişmeler içinizi açacak. Haftanın ikin ci yarısında ise kararsızlıklarınız olabilir.

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