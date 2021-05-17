Haftalık burç yorumları (17 Mayıs-23 Mayıs 2021)
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları bu hafta neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 17 Mayıs - 23 Mayıs 2021 haftalık burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 17 Mayıs 2021- 23 Mayıs 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
17 MAYIS -23 MAYIS 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.
KOÇ BURCU
Haftaya yakınlarınızla ilişkileriniz, projeler, konuşmalar, sunumlara dair olumlu gelişmeler ile başlıyorsunuz. Ancak haftanın ikinci yarısında biraz akıl karışıklıklarınız, dikkat dağınıklılarınız olabilri. Sezgileriniz güçlenecek ancak bir yandan da çabuk inanacaksınız.
BOĞA BURCU
Haftaya parasal konularda olumlu ve kalıcı etkiler ile başlıyorsunuz. Çalışan boğalar için mesleki anlamda güzel gelişmeler vaat ederken, yeni iş veya aile içindeki finansal konularda iyileşmeye de işaret edecektir. Haftanın ikinci yarısında finansal konulardaki kararlarınızda etki altında kalabilirsiniz.
İKİZLER BURCU
Haftaya ilişkiler ve geleceğinize dair olumlu, kalıcı etkiler ile başlıyorsunuz. Kiminiz yeni ilişkilere adım atabilir, dış görünüşünde değişim yapabilri ya da finansal koşullarını iyileştirmek için emek verebilir. Öte yandan haftanın ikinci yarısında geleceğiniz ve kariyerinize dair akıl karışıklıklarınız olasıdır.
YENGEÇ BURCU
Haftaya hayatı biraz daha akışına bırakmak isteyen bir ruh hali ile başlıyorsunuz. Haftanın ikinci yarısında ise sezgileriniz güçleniyor. Bu sizi aynı zamanda etki altında kalmaya müsait kılabilir, daha çabuk dağılabilirsiniz.
ASLAN BURCU
Hafta boyunca sosyal yaşamınız, çevreniz, beraber alınacak kararlar gündemde. İlk günlerde özellikle kadınlardan yana destek almak size iyi gelecek ancak haftanın ikinci yarısında kime güveneceğinizi şaşırabilrsiniz.
BAŞAK BURCU
Hafta boyunca mesleki konularda aldığınız kararlar gündeme damga vuracak. Haftanın ilk günlerinde desteklendiğinizi görecek, ikinci yarısında ise seçim yapmakta zorlanacaksınız.
TERAZİ BURCU
Hafta boyunca gelecek hayalleriniz gündemde. Ticari girişimler, yeni eğitimler, seyahatler, uzun vadeli planlar önemli olacak. Haftanın ilk günlerinde desteklendiğinizi göreceksiniz. İkinci yarısında ise seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.
AKREP BURCU
Hafta boyunca finansal konular gündeminizde. Kimileriniz biraz derinlere dalıp, psikoloji gibi alanlarda okumalar yapabilri, eğiitmlere gidebilir. Haftanın ilk yarısında desteklendiğiniz görünümler varken ikinci yarısında biraz aklınız karışacak gibi duruyor.
YAY BURCU
Bu hafta gündeminizde ikili ilişkiler, aşk hayatı, ortaklıklar ve paydaşlıklar var. Kararları tek başınıza alamıyorsunuz, beraber hareket etmek gerekmekte. Hafta başında ilişkileri toparlayan olumlu gelişmeler var ancak haftanın ikinci yarısında geleceğe yönelik akıl karışıklıklarınız olacak.
OĞLAK BURCU
Hafta boyunca iş ortamındaki değişken koşulları doğru yönetmek gerekecek. Yeni fırsatlar kapıda ancak seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Özellikle haftanın ikinci yarısında.
KOVA BURCU
Hafta boyunca sizi mutlu eden konulara, hobilere, sporlara veya aşk ilişkileri, flörtler ve çocuklara daha çok vakit ayırmak isteyebilirsiniz.Haftanın ikinci yarısında her şeyi aynı anda isteyip, doğru seçimi yapmakta zorlanabilirsiniz.
BALIK BURCU
Hafta boyunca ev, yuvayı düzenlemek, yenilemek, yer değiştirmek için uygun enerjiler var. Özellikle haftanın ilk yarısındaki olumlu gelişmeler içinizi açacak. Haftanın ikin ci yarısında ise kararsızlıklarınız olabilir.
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri
ÜNLÜLERİN BURÇLARI
- Oğlak Burcu Ünlüleri
- Koç Burcu Ünlüleri
- Boğa Burcu Ünlüleri
- İkizler Burcu Ünlüleri
- Yengeç Burcu Ünlüleri
- Aslan Burcu Ünlüleri
- Başak Burcu Ünlüleri
- Terazi Burcu Ünlüleri
- Akrep Burcu Ünlüleri
- Yay Burcu Ünlüleri
- Kova Burcu Ünlüleri
- Balık Burcu Ünlüleri