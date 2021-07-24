Aşk, kariyer, sağlık: 24 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
24 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 24 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 24 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 24 Temmuz 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Temmuz'da gerçekleşen Kova burcunda dolunayı kaleme aldı.
24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kova Dolunayı arkadaşlık evinizde gerçekleşiyor. Bu da bazı dostlukların sorgulanabileceği, bitişlerin yaşanabileceği anlamına geliyor. Ancak yaşanan problemlerde kendi payınızı da görmeniz gerekiyor.
BOĞA BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kariyer evinizde gerçekleşecek olan Dolunay emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir süreci getirebilir. Ancak işiniz konfor alanınız haline dönüştüyse bununla yüzleşebilirsiniz. Belki de yenilenmenin vakti gelmiştir.
İKİZLER BURCU -24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür ile Neptün arasındaki olumlu etkileşim hayallerinize çok yakın olduğunuzu söylüyor. Alacağınız bir karar yeni kapılar açabilir. Dolunay size yurt dışı ile bağlantılı yeni iş olasılıkları getirebilir.
YENGEÇ BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşecek olan Dolunay’da kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Geçmişte bırakmanız, artık tutunmamanız gereken konularla ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bazı sonlanmalar yaşanabilir.
ASLAN BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay evlilik evinizde gerçekleşiyor. Yolunda gitmeyen konular varsa bunlar tetiklenebilir. İlişkinize açık kalplilikle yaklaştığınız, “ben” yerine “biz” dediğiniz noktada sorunlar daha rahat çözülecek.
BAŞAK BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay sağlık evinizde gerçekleşiyor. En hassas olduğunuz nokta olan sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz. Beslenme düzeninizi gözden geçirmeniz, yeni bir diyet planına başlamanız için en uygun zaman.
TERAZİ BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk evinizde gerçekleşen Dolunay alma-verme dengesine dikkatinizi çekiyor. Sürekli “biz” derken “ben” demeyi unutmuş olabilirsiniz. Belki biraz ilişkilerde geriye çekilip dışarıdan bakmaya ihtiyacınız vardır.
AKREP BURCU -24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gerçekleşen Dolunay sizin için ailevi meseleleri gündeme getirebilir. Artık geride bırakmak zorunda olduğunuz konuları fark edebilir, bazı kişileri affetmeniz gerektiği gerçeği ile yüzleşebilirsiniz.
YAY BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay kardeşleriniz ya da dostlarınızla ilgili konuları gündeme taşıyor. Kendi inançlarınız ya da doğrularınızı savunurken kimlere haksızlık ettiğinizle yüzleşebilirsiniz. Katı olduğunuz yerlerde esnek olmayı öğreniyorsunuz.
OĞLAK BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dolunay para evinizde gerçekleşiyor. Mali durumunuzla ilgili kararlar alabilirsiniz. Bu ev aynı zamanda özdeğerimizle ilgili olduğu için içinize dönebilir, kendi değerinizi fark etmediğiniz noktalarda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.
KOVA BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizin burcunuzda Dolunay gerçekleşiyor. Yaşamınızı yeniden değerlendirdiğiniz bir süreçtesiniz. Artık size hizmet etmeyen konuları geride bırakabilir, ilişkiler dahil vadesi dolan her şeyle vedalaşabilirsiniz.
BALIK BURCU - 24 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltı evinizde gerçekleşecek olan Dolunay’da, derinliklere gömdüğünüz konular su yüzüne çıkabilir. Bunları artık geride bırakmanızın zamanı gelmiş demektir. Rüyalarınızda mesajlar gelebilir, ilham kanallarınız açık.
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