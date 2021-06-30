Aşk, kariyer, sağlık: 01 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 01 Temmuz 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 01 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



01 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 01 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve zorlayıcı gökyüzü etkileri güne hakim. Plan ve projelerinizle ilgili olarak kendinizi baskı altında ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bugün fevri olmamaya ekstra dikkat etmeniz gerekiyor.

BOĞA BURCU - 01 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harekete geçme isteğinizin neredeyse hiç olmadığı bir gündesiniz. Başkalarını suçlama eğiliminde olabilirsiniz. Negatif düşüncelere saplanmamaya çalışın. Öfkenizi de iyi yönetmeniz gereken bir gün.

Arkadaşlıklarınız ya da sosyal gruplarınız içerisinde bazı gerilimler söz konusu olabilir. Bugün özellikle tartışmalardan uzak durun. Fikir ayrılıklarının gereksiz huzursuzluk yaratmasına izin vermeyin.

Mesleğiniz ya da kariyerinizle ilgili olarak kritik bir gün. Hayatınızı değiştirecek yeni başlangıçlar ya da bitişler söz konusu olabilir. Terfi alabilir, iş yerinde pozisyon değiştirebilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ya da eğitim konularıyla ilgili olarak harekete geçmekle geçmemek arasında kalabilirsiniz. Gerilimli gökyüzü enerjisinden en az etkilenmek için günü yaratıcı çalışmalara ayırmayı deneyin.

BAŞAK BURCU - 01 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Miras, nafaka, vergi ve sigorta ödemeleri gibi konularda blokajlar söz konusu olabilir. Beklediğiniz ödemeleri alamayabilirsiniz. Moralinizi bozmayın, rutin işlerinizi tamamlamaya odaklanın.

Hem Ay’ın karşıt burcunuz Koç’taki transiti hem de gökyüzündeki Mars-Satürn gerilimi evlilik veya ortaklığınızla ilgili sıkıntılı bir sürece işaret ediyor. Bazı konuları masaya yatırıp tartışmak için uygun zaman olmayabilir.

Bugün gökyüzü epeyce gerilimli. Bu enerjiden en az etkilenmek için günlük çalışmalarınıza ve tamamlanması gereken işlere odaklanmanızda fayda var. İş yerinizde çatışmalardan uzak durun.

İkili ilişkilerinizde tatsız durumlar söz konusu olabilir ve kendinizi kısıtlanıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu durum gökyüzündeki blokaj enerjisinden kaynaklanıyor olabileceği için biraz sabredin.

OĞLAK BURCU 01 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Özellikle aile büyükleriyle tartışmamaya, kendi doğrularınızda ısrarcı olmamaya maksimum özen gösterin.

KOVA BURCU 01 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizdeki kişilerle gerilimli durumlar söz konusu olabilir. Yalnız kalma isteği duyabilirsiniz ve belki de bugün için en doğrusu bu olabilir. Yaratıcı çalışmalarınızla ilgilenmek size iyi gelecektir.

Ayın ilk gününü bütçe planlamasına ayırabilirsiniz. Mali durumunuzu etkileyecek önemli kararlar gündeme gelebilir. Ancak kısıtlanmalar da söz konusu. Uzun vadeli düşünmeye ve günü kurtaracak kararlar almamaya çalışın.

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