Aşk, kariyer, sağlık: 1 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
1 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 1 Ağustos'ta neler bekliyor? İşte 1 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 1 Ağustos 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızı işinizle ve kazancınızı arttırmakla ilgili düşünceler meşgul ediyor olabilir. Hayalleriniz gerçek olmaya çok yakın. Bugün öğleden sonradan itibaren pozitif düşünceler içinde olmaya özen gösterin.
BOĞA BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken, kendi hayatınıza odaklanmak, hedeflerinizle ilgili niyetler koymak için ideal bir gün. Evinizin en konforlu köşesini seçin ve niyetlerinizi bir deftere yazın.
İKİZLER BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür, akşam saatlerine doğru Güneş’in kalbinde olacak. Zihninizden iyi düşünceler, niyetler geçirmeniz için önemli bir zaman. Ay’ın da bilinçaltı evinizden geçtiği bu zamanı meditasyonla değerlendirin.
YENGEÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pazar gününü arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün özellikle duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsanız moralinizi yüksek tutmaya ve olumlu düşünceler içinde olmaya dikkat edin.
ASLAN BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili yeni ve sıra dışı fikirler aklınıza gelebilir. Bugün pozitif düşüncenin gücünü her zamankinden çok hissedeceğimiz bir gün. İstediğiniz her şeyin gerçek olabileceğine inanın.
BAŞAK BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Merkür, bugün akşam saatlerine doğru Güneş’in kalbinde olacak. Gelecek hayallerinizle ilgili olarak zihninizden iyi düşünceler, niyetler geçirmeniz için önemli bir zaman dilimi.
TERAZİ BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal olarak kendinizi dengede hissedebilir, pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Kendi içinizde yaşadığınız krizleri çözmeye çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili olarak yeni farkındalıklara ulaşmanız mümkün.
AKREP BURCU -1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bugün özellikle öğleden sonra saatlerinde ne düşündüğünüze dikkat edin. Karanlık düşüncelerden uzak durmaya çalışın.
YAY BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızı daha pratik hale getirmek adına bazı yeni fikirler bulabilirsiniz. Hayata çoğu zaman iyimser bakıyorsunuz. Bugün yine bu güçlü yönünüzü kullanın ve olumlu düşüncelere odaklanın.
OĞLAK BURCU -1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminize ikili ilişkiler ve aşk var. Bu konulara daima temkinli yaklaşıyor ve uzun vadeli düşünüyorsunuz. Ancak bazen karamsar olabiliyorsunuz. Bugün olumlu düşüncelere odaklanmanız çok önemli.
KOVA BURCU -1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizi ilgilendiren bazı konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Doğru bir iletişimle sorunlar çözülebilir, belirsizlikler ortadan kalkabilir. Yeni fikirlere açık olun, pozitif düşünmeye çalışın.
BALIK BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Neptün ile Ay olumlu etkileşimde. Kendinizi daha iyi hissedebilir, yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz her şey gerçekleşmeye yakın. Kalbinizden iyi niyetler geçirin.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Kova burcu erkeğini etkileme yolları
- Akrep burcu erkeğini etkileme yolları
- Aslan burcu erkeğini etkileme yolları
- Yay burcu erkeğini etkileme yolları
- İkizler burcu erkeğini etkileme yolları
- Terazi burcu erkeğini etkilemenin 20 yolu
- Yengeç burcu erkeğini etkileme yolları
- Koç burcu erkeğini etkileme yolları
- Balık burcu erkeğini etkileme yolları
- Boğa burcu erkeğini etkileme yolları
- Oğlak burcu erkeğini etkileme yolları
- Başak burcu erkeğini etkileme yolları: 27 öneri
- Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç erkeği anlamanın 24 yolu
- Erkekler nasıl aşık edilir?