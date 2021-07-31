Aşk, kariyer, sağlık: 1 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 1 Ağustos 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 1 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kafanızı işinizle ve kazancınızı arttırmakla ilgili düşünceler meşgul ediyor olabilir. Hayalleriniz gerçek olmaya çok yakın. Bugün öğleden sonradan itibaren pozitif düşünceler içinde olmaya özen gösterin.

BOĞA BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken, kendi hayatınıza odaklanmak, hedeflerinizle ilgili niyetler koymak için ideal bir gün. Evinizin en konforlu köşesini seçin ve niyetlerinizi bir deftere yazın.

Yöneticiniz Merkür, akşam saatlerine doğru Güneş’in kalbinde olacak. Zihninizden iyi düşünceler, niyetler geçirmeniz için önemli bir zaman. Ay’ın da bilinçaltı evinizden geçtiği bu zamanı meditasyonla değerlendirin.

Pazar gününü arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Bugün özellikle duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmiyorsanız moralinizi yüksek tutmaya ve olumlu düşünceler içinde olmaya dikkat edin.

Kariyerinizle ilgili yeni ve sıra dışı fikirler aklınıza gelebilir. Bugün pozitif düşüncenin gücünü her zamankinden çok hissedeceğimiz bir gün. İstediğiniz her şeyin gerçek olabileceğine inanın.

BAŞAK BURCU - 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür, bugün akşam saatlerine doğru Güneş’in kalbinde olacak. Gelecek hayallerinizle ilgili olarak zihninizden iyi düşünceler, niyetler geçirmeniz için önemli bir zaman dilimi.

Duygusal olarak kendinizi dengede hissedebilir, pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Kendi içinizde yaşadığınız krizleri çözmeye çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili olarak yeni farkındalıklara ulaşmanız mümkün.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bugün özellikle öğleden sonra saatlerinde ne düşündüğünüze dikkat edin. Karanlık düşüncelerden uzak durmaya çalışın.

Günlük hayatınızı daha pratik hale getirmek adına bazı yeni fikirler bulabilirsiniz. Hayata çoğu zaman iyimser bakıyorsunuz. Bugün yine bu güçlü yönünüzü kullanın ve olumlu düşüncelere odaklanın.

OĞLAK BURCU 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminize ikili ilişkiler ve aşk var. Bu konulara daima temkinli yaklaşıyor ve uzun vadeli düşünüyorsunuz. Ancak bazen karamsar olabiliyorsunuz. Bugün olumlu düşüncelere odaklanmanız çok önemli.

KOVA BURCU 1 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren bazı konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Doğru bir iletişimle sorunlar çözülebilir, belirsizlikler ortadan kalkabilir. Yeni fikirlere açık olun, pozitif düşünmeye çalışın.

Yöneticiniz Neptün ile Ay olumlu etkileşimde. Kendinizi daha iyi hissedebilir, yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz her şey gerçekleşmeye yakın. Kalbinizden iyi niyetler geçirin.

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