Aşk, kariyer, sağlık: 13 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 13 Ağustos 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Ağustos günlük burç yorumları...



13 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 13 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugünlerde evliliğinizin ya da ilişkinizin güçlendiğini hissediyor olabilirsiniz. Empatiyle yaklaştığınızda sorunların rahatlıkla çözüldüğünü görüyorsunuz. Bu tavrı sürdürmeye gayret edin.

BOĞA BURCU - 13 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün işleriniz ve sorumluluklarınız sizi biraz yorabilir. Yoğun çalışmalarınız arasında sağlığınıza dikkat edin. Ufak tefek sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Birlikte olduğunuz kişiyle ya da ortak ilgi alanlarını paylaştığınız arkadaşlarınızla bir etkinlikte bir araya gelebilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni girdiğiniz bir ortamda biriyle tanışıp flört edebilirsiniz.

Bugün huzurla evinizde oturmak ve dışarı çıkmamak isteyebilirsiniz. Son günlerdeki gündem sizi epeyce yormuş olabilir. Ailenizle vakit geçirmek ve birlikte bir şeyler yapmak size iyi gelecektir.

Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Güneş sizi bugün iletişim ve eğitim konularında destekliyor. Almak istediğiniz bir eğitimle ilgili uygun koşullar karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU - 13 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizin ya da iş yerinizin dekorasyonu ile ilgili bir harcama yapmanız gerekebilir. Mali durumunuzu göz önüne alın, ancak kararlarınızda fazla mükemmeliyetçi ya da takıntılı olmamaya çalışın.

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ederken hedefleriniz, projeleriniz ya da hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bir hobinizi işe dönüştürebilirsiniz. Mükemmel koşullar beklemek yerine küçük de olsa bir adım atın.

Yöneticiniz Plüton bugün Ay ile olumlu açı yaparak sizi destekliyor. Karanlık düşüncelere saplanmak yerine içinize dönerek spiritüel çalışmalar yapın ve bu enerjiyi dönüşümünüz için kullanın.

Arkadaşlarınızla veya ait olduğunuz sosyal gruplarla bir araya gelebilir, keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Jüpiter Ay ile olumlu etkileşim yapıyor. Olaylara pozitif yaklaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde sadece işinize odaklısınız. Organizasyon ve ekip çalışmalarında liderlik yeteneklerinizle öne çıkıyorsunuz. Ancak bunlarla ilgili sizi teste tabi tutacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son zamanlardaki gündemden çok fazla etkilendiğiniz için uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Seyahate çıkma imkanınız varsa uzak bir yere gitme planları yapabilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati olabilir.

İçedönük bir ruh haliyle güne başlayabilir, derinlere gömdüğünüz duygularınızla yüzleşebilirsiniz. Geçmiş hakkında çok fazla düşünmeniz mümkün. Bugün özellikle spiritüel çalışmalar yapmak size iyi gelecektir.

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