13 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 13 Eylül 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Eylül pazartesi günlük burç yorumları...



13 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 13 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken bir yurt dışı seyahat fırsatı gündeminize gelebilir ve kuracağınız yeni bağlantılar sizi iş hayatınızda güçlendirebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde başarı ve prestij elde edebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 13 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşiniz ya da partnerinizle ortak gelir kaynaklarınızla ilgili sıkıntılı süreçler gündeme gelebilir. Şüpheci veya kontrolcü yaklaşımınız dengeleri bozabileceği için açık ve net bir şekilde iletişim kurmalısınız.

Haftaya başlarken ikili ilişkiler odak noktanızda. Partnerinizle sağlıklı bir iletişim kurarak krizleri yönetebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor. Konuştuğunuz kadar dinlemeyi de unutmayın.

Günlük rutin işleriniz ve sorumluluklarınıza aşırı odaklanarak duygusal yaşantınızı düşünmekten kaçınabilirsiniz. Ancak derinlere gömdüğünüz konular duygusal patlamalar yaratabilir.

İkili ilişkilerde var olan sorunlar açığa çıkabilir. Kaçış kalmadığı noktada yüzleşmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Kendi istekleriniz doğrultusunda ilişkiyi fazla zorlamamaya dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 13 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizi taşımak ya da mekan değiştirmek gibi planlarınız varsa günün enerjileri olumlu, yöneticiniz Merkür’ün desteği altındasınız. Bir karar alabilir, bir anlaşmaya imza atabilirsiniz.

Almak istediğiniz bir eğitimle ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir. Araştırmanızı iyi yaptıktan sonra adım atabilirsiniz. Kısa bir seyahat gündeminize gelebilir. İlişkilerde ise diplomasiyle krizleri yönetiyorsunuz.

Parasal konularda yeni kararlar alabilir, gelirinizi arttıracak bazı girişimlerde bulunmakla ilgili planlamalar yapabilirsiniz. Bunlarla bağlantılı olarak yeni kazanç fırsatları da karşınıza çıkabilir.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük planlar yapabilir, kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Hayattan aslında ne istediğinizi kendinize sorma ve yeni kararlar alma zamanı…

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Rüyalarınızda mesajlar gelebileceği, bilinçaltı korkularınızın açığa çıkabileceği bir dönem. Bu süreci spiritüel çalışmalar yaparak geçirebilirsiniz.

KOVA BURCU 13 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir etkinlik ya da organizasyona davet edilebilirsiniz. Katılacağınız ortamlarda yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinde ise açık iletişim kurmanız önem kazanıyor.

İş hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. İşinizi değiştirmek ya da kendi işinizi kurmak gibi fikirler oluşabilir. Ancak hayal kurarken gerçekleri göz ardı etmeniz durumunda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

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