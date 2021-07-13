Aşk, kariyer, sağlık: 13 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 13 Temmuz 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



13 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 13 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yapılacak işler listenizi düzenleyerek güne başlayabilirsiniz. Her türlü düzenleme, derleyip toplama ve organizasyon işleri için uygun bir gün. Yöneticiniz Mars ile Venüs’ün kavuşumu ise yeni bir aşkı getirebilir.

BOĞA BURCU - 13 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk var. Bugün yöneticiniz Venüs ile Mars’ın bir araya gelmesi, sizin için de yeni bir aşkı veya var olan ilişkinizde yakınlaşmaları işaret ediyor. Ancak inatlaşma, zıtlaşma olasılıkları da yüksek. Öfkeyle hareket etmeyin.

Flörtlere açıksınız. Gökyüzünde yeni bir ilişkiye başlamak için oldukça olumlu enerjiler var. Hatta ilk adımı atan siz olabilirsiniz. İlişkiniz varsa, sivri dilli olmamaya ve tartışma ortamı yaratmamaya dikkat edin

Yeni bir ilişkiye ilk adımı atmak için cesaret bulabilirsiniz. İlişkiniz varsa, alma-verme dengesini sorgulamanızda fayda olabilir. Karşı tarafla sağlıklı bir iletişim de kurabilirsiniz. Yöneticiniz Ay, Merkür’le olumlu açı yaparak sizi destekliyor.

Bugün Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti sona eriyor ve mali konuları gündeminize taşıyor. Kazancınızı olumlu yönde etkileyecek bir sözleşme ya da iş anlaşmasına imza atmak için uygun enerjiler var.

BAŞAK BURCU - 13 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor ve sizi daha kendi hedeflerinize odaklı bir hale getiriyor. Yöneticiniz Merkür’ün Ay ile olumlu etkileşimi alacağınız yeni kararları destekliyor. Ancak hedeflerinizi fazla büyük tutmamaya çalışın.

Yöneticiniz Venüs’ün Mars ile kavuşumu dengenizi biraz sarsabilir. Var olan ilişkinizde tartışmalar, gerginlikler olması mümkün. Ancak sağlıklı bir iletişim kurabilirseniz sorunlar tatlıya bağlanabilir.

Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle bir araya gelebilir, vakit geçirebilirsiniz. Hatta bu gruplar içerisinde biriyle tanışıp bir ilişkiye adım atmanız mümkün. İlişkiniz varsa, kendi istekleriniz konusunda ısrarcı olmamaya dikkat edin.

Kariyeriniz ya da mesleğinizle ilgili bazı yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Bir iş görüşmesi yapabilir, iş teklifi alabilir ya da bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Diğer taraftan yeni flörtler için de uygun bir gün.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahat gündeminize gelebilir. İletişim, sözleşme, imza atma gibi konular için olumlu enerjiler var. Yeni bir eğitime başlamayı da düşünebilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kaynaklarınız, vergi, sigorta, miras gibi konular gündeme gelebilir. Bir karar almak, sözleşme yapmak, imza atmak için uygun bir gün. Resmi evraklarla alakalı işleriniz varsa olumlu sonuçlanabilir.

Evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkinizde var olan sorunlar görünür hale gelebilir. Tartışmaların, gerginliklerin yaşanması mümkün. Odağınızı değiştirip yaratıcı faaliyetler ya da sanatla ilgilenebilirsiniz.

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