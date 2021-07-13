Aşk, kariyer, sağlık: 14 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 14 Temmuz 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



14 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 14 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İşinizdeki artan sorumluluklarınız sizi yorsa da çalışmaktan keyif alacağınız bir gün. Zor hedeflere doğru ilerlemek tam size göre. Ancak fazla çalışıp sağlığınızı ihmal etmeyin. Stres kaynaklı baş ağrılarınız olabilir.

BOĞA BURCU - 14 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak hobileri ya da ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle sosyalleşebilir ya da ilişkide olduğunuz kişiyle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Her zamankinden farklı bir şeylere ya da spontane buluşmalara uygun bir gün.

Ailenizi ilgilendiren konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Taşınma, emlak, ev, arsa gibi konular gündeme gelebilir, beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ancak çok çabuk fikirleriniz değiştiği için kararlarınızı hızlı almayın.

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla birlikte güzel vakit geçirebilirsiniz. Ani gelişen, spontane buluşmalar yaşanabilir. Ya da bu buluşmaları siz organize edebilirsiniz.

Parasal konular gündeminizde. Geleceğe dönük bazı adımlar atabilir, hatta risklere girebilirsiniz. Gökyüzüne olumlu enerjiler hakim. Öğle saatlerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

BAŞAK BURCU - 14 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti sürerken, geleceğe dönük plan ve projelerinize odaklanmış durumdasınız. Siz her şeyi en ince detayına kadar düşünüp planlarken, hayat size beklenmedik sürprizler yapabilir.

Kendinizi diğer insanlardan uzak hissedeceğiniz, duygularınızın anlaşılmadığını düşünebileceğiniz bir gün. Sosyalleşmek yerine bugün kendinizle kalıp spiritüel çalışmalara vakit ayırmayı deneyin.

Arkadaşlarınızla vakit geçirmek üzere plan yapabilir ya da onlar tarafından davet edilebilirsiniz. Öğle saatlerinde spontane olarak hızlı buluşmalar yaşanabilir. Akışta kalın.

Kariyerinizi ilgilendiren konularda gelişmeler yaşanabilir. İş yerinde yaratıcı çalışmalar yapmanız, kendinizi ortaya koymanız için gökyüzü sizi destekliyor. Bir yenilik yaratabilir, takdir görebilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa onlarla ilgilenebilirsiniz. Bir eğitim konusu gündeme gelebilir. Hızlı gelişen olaylar karşısında temkinli davransanız da, bu yeni gelişmelerin sizin için olumlu olması mümkün.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni parlak fikirler bulabileceğiniz, bunları hızlıca uygulamaya koyabileceğiniz bir gün. Yöneticiniz Uranüs, Ay ile olumlu açı yaparak sizi destekliyor. Öğle saatlerinde hızlı gelişmeler yaşanabilir.

Gündeminizde evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkiniz olabilir. Gökyüzüne olumlu enerjiler hakim, beklenmedik gelişmelere hazır olun. Yaratıcı çalışmalarla ya da sanatsal faaliyetlerle de ilgilenebilirsiniz.

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