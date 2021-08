Aşk, kariyer, sağlık: 16 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 16 Ağustos 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Ağustos günlük burç yorumları...



16 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 16 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken uluslararası ticaret ya da bağlantılarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Yeni başlangıçlar ve sizi heyecanlandıracak gelişmeler olması mümkün. Diplomasi konusunda başarılı olabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 16 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs bugün Terazi burcuna geçiyor ve gündeminize aşk geliyor. İlişkiniz bir dönüşüm ve güçlenme sürecinden geçebilir, hayatınızda biri yoksa da aşık olabileceğiniz bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.

Uzun süreli ilişkinizin evliliğe taşınabilmesi için gökyüzünde harika enerjiler var. Karar vermekte şimdilik zorlanıyor olabilirsiniz ama önümüzdeki süreç her şeyi değiştirebilir. Zihinde değil akışta kalın.

Haftaya birikmiş olan işleriniz ve görevlerinize odaklanarak başlayabilirsiniz. Ancak kendinizi ihmal etmeyin ve dinlenme molaları verin. Bugün ve yarın ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Kalbinizde kimse yoksa hazırlıklı olun, âşık olabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Birlikte eğlenebileceğiniz, hayattan sizin kadar keyif almayı bilen birisi karşınıza çıkabilir. Özellikle bu hafta her an her şey olabilir.

BAŞAK BURCU - 16 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile içinde bazı sürtüşmeler, gereksiz tartışmalar olabilir. Yöneticiniz Merkür’ün Ay’la gerilimli bir açısı var. Yüzleşmelerin yaşanması halinde diplomatik davranmak durumunda kalabilirsiniz.

Yöneticiniz olan Venüs, sizin burcunuza yani kendi yönettiği burca geçiyor. Bu da aşk dolu günler geliyor demek. Yılın belki de sizin için en mutlu dönemi başlıyor, tadını çıkarın. İlişkiniz yoksa her an başlayabilir.

Kişisel bakımınızla ilgili ya da estetik, güzellik konularında harcamalar yapabilirsiniz. Gökyüzündeki aşk enerjisi yeni bir ilişki getirebilir. İlişkiniz varsa tutku ve heyecan tazelenebilir.

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Ancak yöneticiniz Jüpiter’le olumsuz etkileşimde. Hayattan ne istediğinize odaklanırken gerçekleri görmekte biraz zorlanabilirsiniz ama hayal kurmanın da hiçbir sakıncası yok.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İç dünyanıza dönmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. İşleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenme zorunluluğu sizi bunaltabilir. Günü sakince tamamlayıp akşam saatlerinde spiritüel çalışmalar yapmak size iyi gelecektir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Ay arasında olumlu etkileşim var. Arkadaşlıklarınız güçlenebilir, sosyal çevrenizle daha sıkı bağlar kurabilirsiniz. Ancak kendi bireysel alanınızı her şartta korumaya ihtiyacınız var.

Haftanın ilk gününde işlerinize odaklanabilir, iş ve özel hayat dengesini daha rahat kurabileceğiniz bir planlama yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızın da kısıtlanmamasını sağlayacak olan bu plan sizi rahatlatabilir.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR