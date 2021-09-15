16 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
16 Eylül 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 16 Eylül 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 16 Eylül 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Eylül çarşamba günlük burç yorumları...
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16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili yeni girişimlerde bulunmak, kendinize yeni bir yön belirlemek konularında zorlanabileceğiniz günler. Mevcut iş akışınıza odaklanmanız şimdilik daha uygun olabilir. Akşam saatlerinde sosyalleşebilirsiniz.
BOĞA BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili süreçlerde rahat bir akış olabilir. Mevcut koşullarınızı iyi değerlendirmeye çalışın. Mesleğinizi olumlu anlamda etkileyecek bir eğitime katılabilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Resmi kurumlardaki işlerle ilgili rahat bir akış olabilir, birikmiş işlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Akşam saatlerinde yurt dışı bağlantılı bir iş ya da seyahat gündeme gelebilir.
YENGEÇ BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili konuları eşinizle konuşmak, ortak yaşamınıza dair kararlar almak için uygun bir gün. Olayları duygusal beklentileriniz çerçevesinde değerlendirmemeye, karşı taraf açısından da bakmaya çalışın.
ASLAN BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutin işlerinizi yoluna koymak, görevlerinizi tamamlamakla uğraşacağınız bir iş günü olabilir. Sağlığınıza dikkat edin, ufak tefek sorunlar çıkabilir. Akşam saatlerini eşinizle ilgilenerek geçirebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizdeki sorunları düzeltmek üzere kolları sıvayabileceğiniz bir gün. Ancak idealize etmeye çalıştığınız durumların farkında olmalısınız. Her şey mükemmel olmayabilir. Eleştirinin dozunu kaçırmamaya dikkat edin.
TERAZİ BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi meseleler gündeminizde olabilir. Sağlıklı iletişim kurmak ve dengeleri sağlamak önem kazanıyor. “Ben” değil “biz” demelisiniz. Akşam saatlerinde partnerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.
AKREP BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir eğitime başlamak ya da seyahate çıkmak gündeminize gelebilir. Bunların hayat dönüştürücü etkileri olabilir. Taşınmayı ya da bulunduğunuz yeri değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
YAY BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal durumunuzu ilgilendiren yeni girişimlerde bulunmak yerine mevcut durumunuzu korumaya odaklanın. Risk almak için uygun bir dönem değil. Akşam saatlerinde bir seyahat gündeme gelebilir.
OĞLAK BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine akşam saatlerine dek devam ediyor. Hedeflerinizle ilgili planlarınıza son şeklini vermek için bugünü değerlendirebilirsiniz. Önümüzdeki sürece dair kararlar alabilirsiniz.
KOVA BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinde Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Son günlerde enerjiniz biraz düşüktü, motivasyonunuzun yeniden yükseldiğini hissedebilirsiniz. Hedeflerinize ve amaçlarınıza odaklanabilirsiniz.
BALIK BURCU - 16 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinden itibaren içinize dönmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Önümüzdeki birkaç gün spiritüel çalışmalar ve kişisel gelişim için çok uygun. Yöneticiniz Neptün’ün desteği altındasınız.
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