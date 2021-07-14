Aşk, kariyer, sağlık: 16 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 16 Temmuz 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay’ın karşıt burcunuz Terazi’ye geçmesiyle birlikte evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkiniz gündeme geliyor. Gökyüzünün bugünlerde sizden beklediği empati yapmanız, egonuzdan sıyrılmanız ve güç savaşlarından uzak durmanız…

BOĞA BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir süredir ertelediğiniz kişisel bakımlarınızı yaptırabilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkiler için kritik günlerdesiniz; öfkenize yenik düşmemeye, karşı tarafla inatlaşmamaya dikkat etmelisiniz.

Konuşmaktan ziyade dinlemeye, karşı tarafı anlamaya, olaylara onun açısından bakmaya çalışmanız gereken günler... Gündemde aşk ve flört var, ancak iletişim dilinize dikkat etmeniz önem taşıyor.

Ailevi meseleler gündeminize geliyor. Olayları genellikle duygularınızla değerlendiriyorsunuz ve bazen gereksiz alınganlık gösteriyorsunuz. Gökyüzü bugün sizden mantığınızla duygularınızı dengelemenizi istiyor.

Yakın arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizde egonuza yenilmemek için kendi isteklerinizde ısrarcı olmak yerine karşı tarafı da dinlemeye özen gösterin.

BAŞAK BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay’ın yöneticiniz Merkür’le olumsuz etkileşimi bugün tartışmalara dikkat etmeniz yönünde sizi uyarıyor. Başkalarını çok fazla eleştiriyor olabilirsiniz. İlişkilerinizi iyileştirebilmek için bu konuya bakmanız gerekiyor.

Ay sizin burcunuzda transitine başladı. Bugünlerde hem kendinize hem de ilişkinize daha çok odaklanabilirsiniz. Var olan ilişkiniz şifalanabilir, sağlamlaşabilir ya da hayatınıza yeni bir aşk gelebilir.

İlişkilerde hangi konuları fazla zorladığınıza, nelere fazla tutunduğunuza bakmanız için ideal bir dönem. Var olan ilişkiniz derinleşebilir, ancak koşulları zorlamamaya, karşı tarafa zaman tanımaya özen gösterin.

Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz. Ya da onlardan bir davet alabilirsiniz. Bu sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışmanız, flört etmeniz mümkün. Kadersel karşılaşmalar yaşanabilir.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde iş ortamınızdaki yöneticilik tarzınıza, iletişim dilinize bakmanız iyi olabilir. Otorite kurmaya çalışırken fark etmeden baskıcı olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan geri bildirim almayı deneyin.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Herkesten farklı olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Bu sizi yaratıcı ve parlak fikirler üreten biri haline getirse de, diğerleriyle empati yapmanızı zorlaştırıyor olabilir. Bugünlerde ilişkilerinize yakından bakmanız gerekiyor.

İçinize kapanmak yerine sizi anladığını hissettiğiniz insanlara açılın. Bugünlerde kaygılarınız, korkularınız tetiklenebilir. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlara kafanız takılabilir. Karşı tarafla açık açık konuşmayı deneyin.

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