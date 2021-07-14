Aşk, kariyer, sağlık: 16 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
16 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 16 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 16 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 16 Temmuz 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay’ın karşıt burcunuz Terazi’ye geçmesiyle birlikte evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkiniz gündeme geliyor. Gökyüzünün bugünlerde sizden beklediği empati yapmanız, egonuzdan sıyrılmanız ve güç savaşlarından uzak durmanız…
BOĞA BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir ertelediğiniz kişisel bakımlarınızı yaptırabilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Aynı zamanda ilişkiler için kritik günlerdesiniz; öfkenize yenik düşmemeye, karşı tarafla inatlaşmamaya dikkat etmelisiniz.
İKİZLER BURCU -16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konuşmaktan ziyade dinlemeye, karşı tarafı anlamaya, olaylara onun açısından bakmaya çalışmanız gereken günler... Gündemde aşk ve flört var, ancak iletişim dilinize dikkat etmeniz önem taşıyor.
YENGEÇ BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi meseleler gündeminize geliyor. Olayları genellikle duygularınızla değerlendiriyorsunuz ve bazen gereksiz alınganlık gösteriyorsunuz. Gökyüzü bugün sizden mantığınızla duygularınızı dengelemenizi istiyor.
ASLAN BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınız, akrabalarınız ya da kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizde egonuza yenilmemek için kendi isteklerinizde ısrarcı olmak yerine karşı tarafı da dinlemeye özen gösterin.
BAŞAK BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay’ın yöneticiniz Merkür’le olumsuz etkileşimi bugün tartışmalara dikkat etmeniz yönünde sizi uyarıyor. Başkalarını çok fazla eleştiriyor olabilirsiniz. İlişkilerinizi iyileştirebilmek için bu konuya bakmanız gerekiyor.
TERAZİ BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzda transitine başladı. Bugünlerde hem kendinize hem de ilişkinize daha çok odaklanabilirsiniz. Var olan ilişkiniz şifalanabilir, sağlamlaşabilir ya da hayatınıza yeni bir aşk gelebilir.
AKREP BURCU -16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde hangi konuları fazla zorladığınıza, nelere fazla tutunduğunuza bakmanız için ideal bir dönem. Var olan ilişkiniz derinleşebilir, ancak koşulları zorlamamaya, karşı tarafa zaman tanımaya özen gösterin.
YAY BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, keyifli aktiviteler planlayabilirsiniz. Ya da onlardan bir davet alabilirsiniz. Bu sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışmanız, flört etmeniz mümkün. Kadersel karşılaşmalar yaşanabilir.
OĞLAK BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde iş ortamınızdaki yöneticilik tarzınıza, iletişim dilinize bakmanız iyi olabilir. Otorite kurmaya çalışırken fark etmeden baskıcı olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan geri bildirim almayı deneyin.
KOVA BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herkesten farklı olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Bu sizi yaratıcı ve parlak fikirler üreten biri haline getirse de, diğerleriyle empati yapmanızı zorlaştırıyor olabilir. Bugünlerde ilişkilerinize yakından bakmanız gerekiyor.
BALIK BURCU - 16 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinize kapanmak yerine sizi anladığını hissettiğiniz insanlara açılın. Bugünlerde kaygılarınız, korkularınız tetiklenebilir. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunlara kafanız takılabilir. Karşı tarafla açık açık konuşmayı deneyin.
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