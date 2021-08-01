Aşk, kariyer, sağlık: 2 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
2 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 2 Ağustos'ta neler bekliyor? İşte 2 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hedeflerinizle ilgili olarak almak istediğiniz bir eğitim varsa gündeme gelebilir. Bazı blokajlar da söz konusu olabilir. Yöneticiniz Mars da Ay ile gergin bir açıda, bugün hızlı hareket edemeyebilirsiniz.
BOĞA BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda bazı sıkıntılar, para akışınızda problemler oluşabilir. Harcamalarınızda bazı kısıtlamalara gitmeniz gerekebilir. Kendinizi güvende hissedebileceğiniz şekilde hareket edebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendi hayatınıza odaklanabilir, plan ve projelerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak ilk etapta üzerinizde bir baskı hissetmeniz mümkün, yavaş adımlarla ilerleyin.
YENGEÇ BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya biraz modunuz düşük olarak başlamış olabilirsiniz. Birkaç gün iç dünyanıza çekilme ve insanlardan uzaklaşma isteği duymanız mümkün. Kendiniz olmanıza engel olan ne varsa bunlarla yüzleşebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Güneş bugün Satürn ile olumsuz etkileşimde. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz, bu kısıtlanma hissi sosyal çevrenizle de bağlantılı olabilir. Sağlığınıza dikkat edin.
BAŞAK BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya kariyerinizle ilgili bir gündemle başlıyorsunuz. Yeni çalışma koşulları ya da farklı bir iş planı söz konusu olabilir. Ancak bazı blokajlar oluşabilir. Planların uygulanması için uygun zaman olmayabilir.
TERAZİ BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz yerden uzaklaşma isteğinde olabilirsiniz. Kendinizi köşeye sıkışmış, baskılanmış hissetmeniz mümkün. Bugünlerde bir seyahat planınız varsa hızlıca gündeme alabilirsiniz.
AKREP BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Plüton bugün Ay ile olumlu etkileşimde. Krizleri başarıyla yönetecek gücü bulabilirsiniz. Bunlar iç dünyanızda yaşadığınız krizler de olabilir. Yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz.
YAY BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündemde olabilir. Problemler daha fazla büyümeden konuşarak çözme isteğinde olacaksınız. Doğru bir iletişimle her şey yoluna girebilir.
OĞLAK BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya yoğun bir iş temposu ile başlayabilirsiniz, sizi bekleyen epeyce görev ve sorumluluk var. Ancak yöneticiniz Satürn Güneş ile olumsuz etkileşimde, kendinizi bloke olmuş gibi hissedebilirsiniz.
KOVA BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde gündeminizde ikili ilişkiler var. Yöneticiniz Satürn’ün Güneş ile olumsuz etkileşimi bugün biraz baskı ve blokaj enerjisi yaratıyor. Kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı hissedebilirsiniz.
BALIK BURCU - 2 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile içinde açıkça konuşulamayan konular gündeme gelebilir, bunların konuşulması için ilerleyen günlerde uygun zemin oluşabilir. Şu an üzerinizde bir baskı hissediyor olabilirsiniz.
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