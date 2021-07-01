Aşk, kariyer, sağlık: 2 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 2 Temmuz 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güne yöneticiniz Mars ve Ay arasındaki olumlu etkileşimle başlıyorsunuz. Harekete geçmek istediğiniz konular, bekleyen plan ve projeleriniz için start verebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimde rahat bir akış söz konusu

BOĞA BURCU - 2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kredi çekmek, prim almak ya da alacaklarınızı tahsil etmek için uygun enerjiler var. Normalde kendinizi garantiye almaya öncelik veren bir yapınız olmasına rağmen bugün risk alabilirsiniz. Oluşacak krizleri de çözebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte keyifli bir gün ya da akşam geçirebilirsiniz. Sohbet etmek, hatta flört etmek isteyebilirsiniz. Hafta genelindeki zorlayıcı gökyüzü etkileri arasında bugün adeta çöldeki vaha gibi, değerlendirin.

İş yerinizde bazı kararlar alınabilir ve bunlar sizin lehinize olabilir. Çalıştığınız yere bağlılığınızın ödüllerini toplayabilirsiniz. Uzun vadeli çalışmalarınız fark edilebilir ve bu kariyerinize olumlu etki edebilir.

Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahati gündemize gelebilir. Hızlıca karar alıp biletlerinizi ayarlayabilirsiniz. Altından rahat kalkacağınız yeni sorumluluklar almanız söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Miras, vergi, sigorta ödemeleri gibi konulardaki blokajlar açılabilir. Başkalarından gelen maddi kaynaklar sizi rahatlatabilir. Akşam saatlerinde yöneticiniz Merkür’ün Ay ile olumlu etkileşimi sizi kararlarınızda destekliyor.

Evlilik ya da ortaklık konularında sorumluluk üstleneceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bunlar uzun vadede size fayda sağlayacak. Bugün Ay’ın olumlu açıları birçok sorunun çözümünü sağlayabilir.

Sağlığınızı odak noktanıza koyabilir, rutin kontrolleriniz için randevu alabilirsiniz. Yapılması gereken işlerinizin ve sorumluluklarınızın üstesinden rahatça gelebilirsiniz. Günlük hayatta rahat bir akış var.

Aşk ilişkileri açısından keyifli bir gün. Akşam saatlerinde ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilir, sosyalleşebilirsiniz. Hatta katıldığınız ortamlarda yeni bir flörte de başlayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren konularda karar almanız ve harekete geömeniz için uygun bir gün. Ev taşımayı düşünüyorsanız aradığınız kriterlere uygun bazı seçenekler karşınıza çıkabilir.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa bir seyahate çıkmak üzere karar alabilir, programınızı ayarlayabilirsiniz. Harekete geçmek için gün boyu rahat bir akış söz konusu. Kardeşlerinizle ilgili bazı konular gündeminize gelebilir.

Bütçe planlaması yapmak ve bazı maddi kararlar almak için uygun bir gün. Yatırım yapmakla ilgili risk almak isteyebilirsiniz. Ekonomik gündemi de dikkate alarak hareket etmeye özen gösterin.

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