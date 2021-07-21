Aşk, kariyer, sağlık: 21 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 21 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



21 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 21 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İlgi alanlarınız ya da mesleğinizle bağlantılı bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Bunlarla ilgili çeşitli görüşmeler, araştırmalar yapabilirsiniz. Yöneticiniz Mars’ın Ay ile olumlu açısı girişimlerinizde sizi destekliyor.

BOĞA BURCU - 21 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Miras, vergi, sigorta gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bunlar başkalarıyla ortak kaynaklarınızla bağlantılı olabilir. Başka birinden destek alabilir ya da fikir ve önerilerinden yararlanabilirsiniz.

Zihninizin her zamankinden aktif olduğu bir gün. İlgi alanlarınızda araştırmalar ya da okumalar yapabilir, bunlarla ilgili eğitimler almak ya da bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük rutin işlerinizle ilgilenebilir, yaşamınızı daha pratik hale getirecek yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Bazı konuları farklı bir açıdan değerlendirmek üzere başkalarının önerilerinden de yararlanabilirsiniz.

Yakınlarınızla ve ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle vakit geçirebilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek için de güzel bir gün. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 21 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle bir arada vakit geçirebilirsiniz. Aile içindeki bazı süregelen sıkıntılarla ilgili konuşmalar yapılabilir, farklı görüşler ortaya çıkabilir. Fikirlerine danışılan kişi olabilirsiniz.

Kardeşleriniz, yakın arkadaşlarınız ya da akrabalarınızla zaman geçirebilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. Bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz.

Maddi durumunuzu ilgilendiren bazı gelişmeler olabilir. Yatırım, birikim ya da satın alma gibi konularda başkalarının fikirlerine başvurabilirsiniz. Sizin için faydalı olabilecek tavsiyeler alabilirsiniz.

Ay sizin burcunuzdaki transitine devam ederken aklınıza yeni parlak fikirler gelebilir, plan ve projelerinizle ilgili farklı bakış açılarına kavuşabilirsiniz. Başkalarının fikirlerinden de yararlanabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir taraftan aklınızda pek çok düşünce dolaşırken bir taraftan içinize kapanık hissedebileceğiniz bir gün. Yalnız kalıp meditasyon, yoga gibi çalışmalarla ilgilenmeniz rahatlatıcı olabilir.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ya da çeşitli sosyal topluluklarla zaman geçirebilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Sıra dışı fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Olaylara getirdiğiniz farklı bakış açısıyla dikkat çekebilirsiniz.

Mesleğinizle ilgili olarak yeni fikirler aklınıza gelebilir. Yapacağınız çeşitli görüşmelerde karşınızdaki kişilerin görüşlerinden yararlanabilirsiniz. Ancak kendi kararlarınızı vermeye dikkat edin.

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