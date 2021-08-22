Aşk, kariyer, sağlık: 23 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
23 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 23 Ağustos 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 23 Ağustos 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 23 Ağustos pazartesi günlük burç yorumları...
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23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya ödemeler, borç-alacak, krediler gibi konularla ilgili bir gündemle başlayabilirsiniz. İşlerin ilerlemediği durumlar, hafif blokajlar söz konusu olabilir ama üstesinden gelebilirsiniz. İlişkiler için güzel enerjiler var.
BOĞA BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Venüs’ün Satürn ile yaptığı olumlu açı, haftaya başlarken ilişkilerinizi güçlendirmeniz için size fırsat veriyor. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinizdeki bağlar güçlenebilir.
İKİZLER BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ilişkileriniz, varsa ortaklıklarınız sağlamlaşabilir, rahat bir akışa girebilir. Bugünlerde kariyerinizle ilgili olarak iletişimde olduğunuz kişilerden uzun vade yarar görebilirsiniz. İkili ilişkiler açısından da güzel bir gün.
YENGEÇ BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken eğitim ya da yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Harekete geçmekte biraz zorlanabilirsiniz. Diğer taraftan sosyal ve ikili ilişkiler açısından güzel enerjiler altındasınız.
ASLAN BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta başında ikili ve sosyal ilişkilerle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Vergi, sigorta, miras, ortak kazançlar gibi konular gündeminizde ise harekete geçmenizi bloke eden durumlar ortaya çıkabilir.
BAŞAK BURCU - 20 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları gündeminizde. Her türlü ilişkiyi destekleyen güzel enerjiler var. Yaşadığınız sorunlar varsa üstesinden gelebilir, ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken iş gündeminiz yoğun. Yapılacak işler listenizi güncellemeniz ve görevlerinizi öncelik sırasına koymanız işinizi kolaylaştırabilir. Bazı sağlık kontrollerinizi yaptırmak için uygun günler.
AKREP BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken ikili ilişkiler gündeminizde olabilir. Gökyüzünde özellikle aşk ilişkilerini güçlendirebilecek, geleceğe taşıyabilecek enerjiler var. İstediğiniz güçlü bağları kurabilirsiniz.
YAY BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken aileniz, aile büyüklerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Taşınma, ev-arsa alım satım gibi işleriniz varsa herhangi bir karar almak veya imza atmak için Perşembe’yi bekleyin.
OĞLAK BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk günü yöneticiniz Satürn’ün Venüs’le olumlu açı yaparak sizi desteklemesiyle ilişkilerde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hem yakın arkadaşlıklarınız hem de ikili ilişkiler anlamında sizi mutlu edecek bir süreç.
KOVA BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son dönemdeki gündemden biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Estetik, güzellik, bakım ya da dekorasyon gibi konularda harcama yapabilirsiniz. Ancak ipin ucunu kaçırmamaya dikkat edin.
BALIK BURCU - 23 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın ilk gününde Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Dolunayın ardından aldığınız kararlara, hedeflerinize odaklanıyorsunuz. Yeni planlar yapmak, projelerinizle ilgili adım atmak için uygun günler.
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