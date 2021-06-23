Oğlak burcunda dolunay! Dolunayın burçlara etkileri ne olacak?

24 Haziran 2021 günlük burç yorumları! Merakla beklenen gün geldi... Oğlak burcunda dolunay bu akşam gerçekleşiyor. Peki, etkileri ne olacak? Hangi burç nasıl etkilenecek? İşte detaylar...

Aşk, kariyer, sağlık... 24 Haziran 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

24 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (2021)

OĞLAK BURCUNDA DOLUNAY VE BURÇLARA ETKİLERİ

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KOÇ BURCU - 24 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Dolunay sizin kariyer evinizde gerçekleşiyor. Mesleğinizle ilgili olarak biraz gergin etkiler söz konusu olabilir. Bazı konuları tekrar gözden geçirmek ve bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 24 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunayın getirdiği tamamlanma enerjisiyle birlikte bazı konuları artık geride bırakmak istiyorsunuz. Yöneticiniz Venüs’ün sert açısı ise ilişkilerde güç savaşlarından uzak durmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Bir süredir çözümlenememiş olan kredi, borç, alacak, miras gibi konular sonuçlanabilir. Başkalarından gelecek kaynaklar bazı parasal sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir ve daha rahat önünüze bakabilirsiniz.

Dolunaydan hep yoğun etki alıyorsunuz ama bu kez her zamankinden daha fazla etkilenebilirsiniz. Bu dolunay evliliğiniz ile ilgili konuları işaret ediyor. Artık bazı sorunlarınızı çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz.

Dolunay sizin sağlık evinizde gerçekleşiyor. Eğer bir süredir ihmal ettiğiniz ya da ertelediğiniz sağlık problemleriniz varsa artık onlarla ilgilenmeniz ve gerekli kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor.

BAŞAK BURCU - 24 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dolunay ikili ilişkilerinizi gündeme getiriyor. Venüs’ün Plüton ile olumsuz açısı dikkatli olmanız gerektiğini işaret etse de, bazı konuları konuşarak çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. Sözlerinizi iyi seçin.

Bazı ailevi meseleleri gündeme getirebilecek olan, sizin için biraz sert etkileri olacak bir dolunay. Aile içinde konuşulmamış konular aniden gündeme gelebilir ve artık konuşulması gerekebilir.

Venüs ve yöneticiniz Plüton arasındaki sert açı, bugün özellikle kin, intikam, öfke gibi duygulara kapılmamanız yönünde sizi uyarıyor. Dolunayın şifa enerjisine kalbinizi açmayı deneyin ve geçmişi geride bırakın.

Dolunay sizin para evinizde gerçekleşiyor. Bazı maddi konular çözüme ulaşabilir. Yapmanız gereken ödemeleri tamamlayabilir, beklediğiniz paralar varsa alabilirsiniz. Belirsizlikte kalmış konular çözüme kavuşuyor.

24 Haziran'da sizin burcunuzda dolunay gerçekleşiyor. Uzun süredir sizi zorlayan bazı konular artık çözüme kavuşabilir ve rahatlayabilirsiniz. Plan ve projelerinizle ilgili daha net kararlar verebilir durumda olacaksınız.

Dolunayın tamamlanma enerjisini iç dünyanızda yoğun olarak hissediyorsunuz. Artık bazı bitişler söz konusu. Başa çıkamadığınız konularla ilgili olarak terapi ya da danışmanlık almayı düşünebilirsiniz.

Sosyal çevrenizdeki bazı insanların gerçek yüzlerini görebilir, bu kişilerle ilişkinizi bitirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu dolunay, ait hissetmediğiniz yerde daha fazla kalmamanızı size hatırlatıyor.

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