Aşk, kariyer, sağlık: 26 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 26 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 26 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



26 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 26 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya biraz zorlayıcı etkilerle başlıyorsunuz. Yöneticiniz Mars’ın Ay’la olumsuz etkileşimi iç dünyanızda bazı konuları tetikleyebilir. Duygularınızla yüzleşmekte zorluk yaşayıp gergin bir ruh halinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 26 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs’ün Ay’la olumsuz etkileşimi sizi arkadaşlarınızla ya da sosyal çevrenizle ilişkileriniz konusunda zorlayabilir. İkili ilişkilerinizde de öfke patlamaları sonucu problemler çıkabilir.

Tatil sonrası yeni haftaya kafanızda işinizle ilgili birçok karmaşayla başlamış olabilirsiniz. Gökyüzüne gergin enerjiler hakim, tam bir Pazartesi sendromu günü. Kararlarınızı uygulamak için şimdilik bekleyin.

Yöneticiniz Ay’ın bugün zorlayıcı etkileri var. Duygusallığınız had safhada olabilir ve geleceğe dönük umutlu olmanızı zorlaştırabilir. Biraz kafanız karışık. Ancak bu etkilerin geçici olduğunu bilin.

Gökyüzündeki zorlayıcı enerji ilişkileri zorlaştırıyor. İlişkilerinizde daha sahiplenici, karşı tarafı zorlayan bir tutum içerisinde olabilirsiniz. Eski defterleri açmamaya, fevri davranmamaya özen gösterin.

BAŞAK BURCU - 26 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik, ilişki konuları gündemde. Mükemmeliyetçi, eleştirel tarafınızı ilişkinize yansıtmamaya çalışın. Herkes olaylara sizin gibi bakmayabilir. İyi bir dinleyicisiniz, ilişkinizi iyileştirmek için bundan faydalanın.

Günlük yaşamınızı organize etmekle uğraşabilirsiniz. Tatil sonrası birikmiş işlerinizi tamamlamak için enerjiniz yüksek. Diğer taraftan yöneticiniz Venüs’ün Ay ile gergin açısı ilişkileri zorlaştırıyor.

Gündeminizde aşk var. İkili ilişkiler açısından gergin etkiler söz konusu. Bugünlerde soğukkanlı kalmaya çalışmanızda, bu esnada eski defterleri açmamaya özen göstermenizde fayda var.

Ailevi meselelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Ailenizden çok fazla şey beklediğinizle ilgili kendinizle yüzleşebilirsiniz. Özellikle aile büyüklerini ilgilendiren konularda kend doğrularınızda ısrarcı olmamaya çalışın.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle bir araya gelebilirsiniz. Gökyüzüne ilişkileri zorlayıcı enerjiler hakim. Sakin ve yapıcı tarafınız devrede olursa sorunları olgunlukla yönetebilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay’ın sizin burcunuzdaki transitinin sona ermesiyle mali konular gündeminize geliyor. Gökyüzüne blokaj enerjisi hakim, bu nedenle aldığınız kararları şimdilik uygulamaya koymakta zorlanabilirsiniz.

Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Odağınızı kendi yaşamınıza yöneltip yeni kararlar alabilirsiniz. Ancak bunları uygulamaya koymak için şimdilik beklemeniz iyi olabilir. Harekete geçmekte zorlanabilirsiniz.

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