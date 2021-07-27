Aşk, kariyer, sağlık: 28 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
28 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 28 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 28 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 28 Temmuz 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 28 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata bakış açınız değişmeye başlıyor, yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Sizi bloke eden birçok şeyden özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Yakında buna yönelik adımlar atacaksınız.
BOĞA BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetlerde farklı fikirler duyabilirsiniz. Olaylara sadece kendi bakış açınızdan bakmayıp, başkalarına da kulak vermeye çalışın.
İKİZLER BURCU -28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizi ilgilendiren konular odağınızda, ancak zihinsel yorgunluk hissedebilirsiniz. Bunun nedeni muhtemelen kafanızda çok fazla düşüncenin dolanıyor olması. Çalışırken kısa molalar verin.
YENGEÇ BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünden beri kendinizi biraz duygusal hissediyor olabilirsiniz. Geçmişe dönük bazı hayal kırıklıklarınız olabilir. Bunları geride bırakıp artık önünüze bakmaya çalışın. Yeni fikirlere açık olun.
ASLAN BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, vergi, sigorta konuları ya da başkalarıyla ortak kazançlarınız gündemde olabilir. Bu konularda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlgili kişilerle bir araya gelip fikir alışverişi yapmanızda fayda var.
BAŞAK BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde gündeminizde evliliğiniz ya da ilişkiniz var. Eşinizle farklı bakış açılarına sahip olabilirsiniz ancak doğru iletişim kurduğunuzda var olan problemler kolaylıkla çözüme ulaşabilir.
TERAZİ BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var, ufak tefek problemler çıkabilir. Tatil sonrası ihmal etmeyin ve kontrollerinizi yaptırın. Aklınıza günlük rutinlerinizi tazeleyecek yeni fikirler gelebilir.
AKREP BURCU -28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminizde aşk var. Daha yapıcı, çözüm odaklı bir yaklaşım içerisinde olabilirsiniz. Karşı tarafla empati yapmaya çalıştığınızda ve onun bakış açısını görebildiğiniz de birçok problem çözülecek.
YAY BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle bir araya gelerek vakit geçirebilirsiniz. Aile içinde var olan bazı sıkıntılarla ilgili olarak farklı bir yaklaşım sergilemeniz mümkün. Çözüm odaklı olduğunuzda olumlu gelişmeler yaşanabilir.
OĞLAK BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Programınızın bozulmasından hoşlanmıyorsunuz ama keyifli olabilecek bir gün için spontan buluşmalara açık olun.
KOVA BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular gündeminizde. Yöneticiniz Uranüs’ün Ay ile olumlu etkileşimi güzel gelişmelerin olabileceğini müjdeliyor. Beklemediğiniz bir para gelebilir, ani bir gelir artışı yaşayabilirsiniz.
BALIK BURCU - 28 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yeni planlar, fikirler için ilham kanallarınız açık, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen fikirleri hemen kullanmasanız bile bir kenara yazın.
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