Aşk, kariyer, sağlık: 29 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 29 Temmuz 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



29 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 29 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yöneticiniz Mars bugün Jüpiter ile olumsuz etkileşimde. Bu negatif enerjiden korunmak için anlık kararlarla fevri hareket etmemeye, risklere girmemeye özen gösterin. Öfkenize hakim olun.

BOĞA BURCU - 29 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişimin önündeki engellerin yavaş yavaş kalkmaya başladığı bir dönem başlıyor sizin için. Daha fazla çalışmak ve üretmek için motivasyona sahip olabilirsiniz. Bazı kararlar almanın eşiğindesiniz.

Sosyal gruplarla ya da arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Gökyüzüne biraz gergin enerjiler hakim, bugün tartışmalardan uzak durun. Kendi düşüncelerinizi savunurken ısrarcı olmayın.

Kariyerinize daha fazla yatırım yapmaya başlayacağınız bir döneme giriyor olabilirsiniz. Çalışmak ve üretmek konusunda hevesiniz artıyor. Güçlü taraflarınızı parlatırsanız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işleriniz gündemde olabilir. Seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Bugün herhangi bir risk almamanız en doğrusu olur. Biraz daha sakin ama emin adımlarla ilerlemeye çalışın.

BAŞAK BURCU - 29 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars bugün sizin burcunuza geçiyor. Daha üretken olabilir, iş hayatında kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız bu verimli dönemde işinizi büyütebilirsiniz.

Evliliğiniz ya da ilişkiniz için gerilimli bir gün olabilir. Anlaşılmadığınızı hissedebilir, eşinize öfke duyabilirsiniz. Bugün çıkacak her tartışmanın gereksiz büyüme ve kavgaya dönüşme potansiyeli var, dikkat.

Görev ve sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirip daha verimli olabileceğiniz şekilde bir düzenleme yapabilirsiniz. Bugün gökyüzünün gerilimli enerjisi sizi negatif duygulara kapılmamanız konusunda uyarıyor.

Yöneticiniz Jüpiter bugün Mars ile olumsuz etkileşimde. Birçok şeyi abartma eğiliminde olabilirsiniz, bunun da size olumsuz dönüşleri olur. İlişkilerde kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın, dürtüsel davranmayın.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizi ilgilendiren konular gündeminizde. Çalışma hayatınızı, ailenize de yeterli vakit ayırabileceğiniz şekilde yeniden organize etmek isteyebilirsiniz. Daha verimli olacağınız bir dönem başlıyor.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle ilgili bazı konular gündeminize gelebilir. Bugün özellikle fikir ayrılıklarına, tartışmalara, gereksiz gerginliklere müsait. Diğerlerine müdahaleci olmamaya çalışın.

Maddi konular gündeminizde. Bütçenizi gözden geçirip daha fazla kazanç için kararlar alabilirsiniz. Ancak bugün özellikle bir yatırım ya da satın alma yapacaksanız risk almayın, aşırılıktan uzak durun.

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