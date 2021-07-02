Aşk, kariyer, sağlık: 3 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 3 Temmuz 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 2 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



3 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Öğleden sonradan itibaren gündeminiz mali konular ve bütçe planlamaları olacak. Ay’ın akşam saatlerinde Jüpiter’le olumlu etkileşimi size sürpriz bir para getirebilir ve birçok sıkıntınız çözülebilir.

BOĞA BURCU - 2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiyor. Günü kişisel bakım (self-care) günü ilan edebilirsiniz. Kendinize vakit ayırın, bakımlarınızı yaptırın, size iyi gelen şeylerin keyfini çıkarın.

Sabah saatlerini arkadaşlarınızla birlikte geçirebilir, birlikte güzel bir kahvaltı ya da piknik yapabilirsiniz. Öğleden sonra kredi ya da kredi kartı ödemelerinizle ilgili tatsız durumlar gündeme gelebilir.

Öğleden sonradan itibaren hafta sonunu arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle bir arada geçirmek isteyebilirsiniz. Sizin için önemli olan ve bir süredir görüşemediğiniz kişilerle karşılaşmanız mümkün.

Kariyerinizi ilgilendiren konular gündeminize gelebilir. İş yerinde statünüzü ve konumunuzu etkileyecek gelişmeler söz konusu olabilir. Güç savaşlarından uzak durduğunuz sürece şans sizden yana.

BAŞAK BURCU - 2 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta sonuna zorunlu ödemelerinizi yapıp rahatlayarak başlayabilirsiniz. Gerekiyorsa başkalarından destek almaya açık olun. İlerleyen saatlerde yurt dışı bağlantılı bir iş ya da yurt dışı seyahati olasılığı doğabilir.

Evlilik ya da ortaklık konularıyla ilgili gündeminiz yavaş yavaş değişiyor. Ay’ın Boğa’ya geçmesiyle birlikte siz de odağınızı kendinize çevirip bir süredir ihmal ettiğiniz kişisel bakımlarınızı yapabilirsiniz.

Sabah saatlerinde bazı sağlık kontrollerinizi ya da tahlillerinizi yaptırabilirsiniz. Öğleden sonradan itibaren evlilik, ortaklık konuları gündeme geliyor. Rakiplerinizle ilgili bazı duyumlar alabilirsiniz.

Sabah saatlerini ikili ilişkinize ayırabilir, hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde rutin işlerinizle ilgilenmek isteyebilir, yapılacak işler listenizi düzenleyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gündür aklınızı meşgul eden ailevi meseleler sabah saatlerinde çözüme kavuşabilir. Öğleden sonradan itibaren odağınızı ikili ilişkinize çevirebilir, keyifli bir hafta sonu organize edebilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra Ay’ın Boğa burcuna geçmesiyle birlikte sizin için ailevi meseleler gündeme gelebilir. Kendinizi ne kadar konunun dışında tutmak isteseniz de dahil olmanız gerekebilir. Gerçekleri herkesten daha net görebiliyorsunuz.

Ay’ın Boğa’daki transitiyle birlikte eğitim ve iletişimle ilgili konuları gündeminize alabilirsiniz. Katılmayı düşündüğünüz bir eğitim programı ya da seminer varsa kayıt yaptırmak için ideal günler.

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