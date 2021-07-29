Aşk, kariyer, sağlık: 30 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
30 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 30 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 30 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 30 Temmuz 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bu geceye kadar sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Plan ve projelerinize şekil vermeye çalışarak haftayı kapatabilirsiniz. Yatırım gerektiren işler konusunda biraz daha beklemede kalabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sigorta, borç-alacak, kredi ya da kredi kartları gibi konularda beklenmedik krizler çıkabilir. Sağlığınızla ilgili konularda harcama yapmanız gerekebilir. Planlanan bir ameliyat varsa gündeme gelebilir.
İKİZLER BURCU -30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal gruplarla ya da arkadaşlarınızla bir etkinliğe katılabilir ya da bir davet verebilirsiniz. Yakın hissettiğiniz kişilerle sohbet etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Var olan ilişkilerin derinleşmesi mümkün.
YENGEÇ BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular odak noktanızda. Yeni iş planları yapabilir, iş değiştirmeyi ya da kendi işinizi kurmayı düşünebilirsiniz. Ancak maddi konularda bazı blokajların olabileceği bir dönemdesiniz.
ASLAN BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde yurt dışı seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Bunlar bazı işlerinizle de bağlantılı olabilir. Aslında istediğiniz şey günlük rutinin dışına çıkıp uzaklaşmak. Biraz bunalmış hissediyorsunuz.
BAŞAK BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygularınızla yüzleşme süreçleri yaşayabilirsiniz. Hep geri plana attığınız, umursamadığınız duygular bir şekilde yüzeye çıkmak istiyor. Bunu insan ilişkilerinde deneyimleme olasılığınız yüksek.
TERAZİ BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminizde evliliğiniz ya da ilişkiniz var. Anlaşılmadığınızı hissedebilir, iletişimde biraz geri çekilmek isteyebilirsiniz. Problemlerin üzerine gitmek yerine birbirinize zaman vermek iyi olabilir.
AKREP BURCU -30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Plüton bugün öğle saatlerinde Ay ile olumsuz etkileşimde olacak. Bugünün enerjisini haftanın son gününde yapılacaklar listenizdeki rutin işleri tamamlayarak kullanmak iyi bir fikir olabilir.
YAY BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Jüpiter akşam saatlerinde Ay ile olumlu etkileşimde olacak. İkili ilişkiler açısından keyifli bir akşam olabilir. Birlikte güzel vakit geçirebilir, ortak ilgi alanlarınızla ilgili aktiviteler yapabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizi ilgilendiren bazı konular gündeminizde. Ev almak, taşınmak gibi planlarınız olabilir. Ancak çeşitli blokajlar ve öngörülemeyen sorunlar çıkabilir. Hesaplamalarınızı iyi yapmaya dikkat edin.
KOVA BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle ilgili bazı konular gündeminize gelebilir. Anlaşılmadığınızı hissedebilirsiniz ya da sizin iyi niyetli uyarılarınızı müdahale olarak algılayabilirler, dikkat.
BALIK BURCU - 30 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konular gündeminizde. Bazı yatırım planlarınız ya da satın alma düşünceleriniz olabilir ancak kararsız kalabilirsiniz. Beklenmedik engeller çıkabilir. Netleşinceye kadar beklemenizde yarar var.
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