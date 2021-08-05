Aşk, kariyer, sağlık: 6 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 6 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



6 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 6 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kabul edemediğiniz dış gerçekliklerle ilgili yoğun bir öfke hissediyor olabilirsiniz. Bugünlerde evinizden dışarı çıkmak bile istemeyebilirsiniz. Ailenizle vakit geçirmek size daha iyi hissettirecektir.

BOĞA BURCU - 6 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öfke duygunuz yoğun. Yöneticiniz Venüs’ün olumlu desteğiyle yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle iletişimde olabilir, kaygı ve endişelerinizi onlarla paylaşarak biraz rahatlayabilirsiniz.

Sizin için değerli olan şeylere dair farkındalık kazanabilir, sahip olduklarınızı paylaşma yönünde düşünceler içine girebilirsiniz. Bugünlerde ihtiyacı olana yardım elinizi uzatmak istiyorsunuz.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken hassasiyetiniz her zamankinden yüksek. Gelişen olaylar karşısında kişisel olarak neler yapabileceğinize odaklanıyor, yeni fikirler üretip paylaşıyorsunuz.

Kendinizi uzun süredir ilk kez güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Korkularınız yüzeye çıkmış olabilir, sizi rahatsız eden rüyalar görmeniz de mümkün. İçinize kapanmamaya, duygularınızı paylaşmaya çalışın.

BAŞAK BURCU - 6 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle bir araya gelerek, çevremizdeki gerçekliklerle ilgili nasıl sorumluluk alabileceğinizi, neler yapabileceğinizi konuşabilirsiniz. Bir derneğe ya da yardım kuruluşuna katılabilirsiniz.

Bir ekip çalışmasına katılabilir, kurumunuzla birlikte ya da bağımsız olarak bir yardım kuruluşuna destek verebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sosyal çalışmaları destekliyor, bir sivil toplum kuruluşunda görev alabilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamdan uzaklaşma isteği duyuyorsunuz. Günlük rutininizin getirdiği sıradanlığa tahammül etmeniz bugünlerde çok zor. Yardım amaçlı bir seyahat planı yapabilirsiniz.

Duyguları çok yoğun yaşadığınız bir dönemdesiniz. Karşınıza çıkan insanlar ya da olaylar sizi duygularınızla yüzleştiriyor. Özünüzdeki iyimserliği kaybetmemeye çalışın, uzun vadede ona ihtiyacınız var.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dışsal çatışma kaynakları, rakip ya da düşmanlara karşı ailenizi koruma içgüdünüz her zamankinden yoğun. Herhangi bir anlaşma ya da partnerlik planınız söz konusu ise uzun vadeli planlar yapmamanızda fayda var.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yardım dernekleri ya da sivil toplum kuruluşları ile çalışabilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs’ün verdiği olumlu destekle yeni fikirler bulabilir, imza kampanyası gibi farkındalık çalışmalarına liderlik edebilirsiniz.

Duygusal deneyimleriniz yoğun. Fazla uyuma eğiliminizin, rüyalarınızın ve arada gelen ağlama isteğinin doğal olduğunu düşünerek rahatlamaya çalışın. Hislerinizi müzik ya da resimle ifade edebilirsiniz.

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