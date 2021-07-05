Aşk, kariyer, sağlık: 6 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 6 Temmuz 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



6 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 6 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın çevreniz ya da kardeşlerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Kendi isteklerinizde ısrarcı olmak yerine biraz daha empati kurmayı deneyin. Fevri hareket etmemeye özellikle dikkat edin.

BOĞA BURCU - 6 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yapacağınız harcamalar konusunda dikkatli olun. Özellikle internet alışverişinde dalgınlık, yanılma, kandırılma söz konusu olabilir. Beklediğiniz ödemelerle ilgili gecikmeler yaşanabilir.

Ay sizin burcunuza geçiyor ve kendi yaşamınıza odaklanıyorsunuz. Neptün ve Merkür arasındaki gerilim, planlarınız ve beklentilerinizle ilgili olarak gerçekçi olmanız gerektiğini hatırlatıyor.

İçinize kapanma eğiliminde olabileceğiniz, karamsar hissedebileceğiniz bir gün. Kafanıza takılan konularda her şey göründüğü gibi olmayabilir. Birkaç gün sonra bu konuları yeniden değerlendirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla daha yakın iletişimde olmak, onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ancak iyi niyetle yaklaştığınız bazı kişilerle ilgili beklemediğiniz gelişmeler ve hayal kırıklıkları söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 6 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür’ün Neptün’le olumsuz etkileşimi, kariyerinizi ilgilendiren konularda yüksek beklentilere girmemeniz gerektiğini size hatırlatıyor. Bazı şeyler düşündüğünüz gibi olmayabilir ya da şimdilik önünüzü görmeniz zor olabilir.

Seyahate çıkma isteğiniz artıyor, plan yapmaya başlayabilirsiniz. Ancak gökyüzündeki negatif enerji nedeniyle bugün harekete geçmek için uygun olmayabilir. Kafanızı dağıtmak için yürüyüşe çıkmayı deneyin.

Günün gerilimli gökyüzü enerjisini duygusal dünyanızda hissedebilirsiniz. Merkür ile Neptün’ün olumsuz etkileşimi hayal kırıklıklarına işaret ediyor. Başkalarından beklentilerinizi daha gerçekçi olarak değerlendirebilirsiniz.

Evlilik veya ortaklık konuları gündeminize geliyor. Bugünün zorlayıcı gökyüzü etkileriyle yanılmış olmak ya da aldatılmışlık hissi gibi duygular ortaya çıkabilir. Partnerinizi ne kadar idealize ettiğinizle yüzleşebilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Unutkanlık ve dalgınlık ihtimalinin yüksek olduğu bugünlerde yaptırmanız gereken kontrolleri unutmamanızda fayda var.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni bir aşk gündeminize gelebilir ve hızlıca yoğunlaşan duygularınıza kapılabilirsiniz. Ancak bugünlerdeki gökyüzü enerjisi gerçekçi olmanız, karşınızdaki kişiden beklentilerinizi yüksek tutmamanız yönünde sizi uyarıyor.

Ailenizle ilgili konular odak noktanızda. Merkür’ün yöneticiniz Neptün’le olumsuz açısı, beklentilerinizin karşılanmadığı durumlarla ilgili hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Aile büyükleriyle gerilimler söz konusu olabilir.

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