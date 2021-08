Aşk, kariyer, sağlık: 7 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 7 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



7 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 7 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuyla birlikte gündeminize aşk ve ikili ilişkiler geliyor. Yeni bir ilişki başlangıcı söz konusu olabileceği gibi, problemli bir ilişki bitişe doğru gidebilir. Ani tepkiler vermeyip sakin kalmanızda fayda var.

BOĞA BURCU - 7 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular gündeminize gelebilir. Ev, emlak alım-satım konularında hızlı gelişmeler yaşanabilir. Ancak gökyüzünün sert enerjisi bugün iyice düşünmenizi gerektiriyor. Durumlar hızla değişebilir.

Beklenmedik şekilde kısa bir seyahat planı yapmanız gerekebilir. Kardeşleriniz ya da yakın arkadaşlarınızla ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. Bilmediğiniz şeyleri öğrenip şaşırabilirsiniz.

Parasal konular gündeminize geliyor. Bugün önemli bir harcama ya da yatırım kararı almamanızda fayda var. Beklemediğiniz ve elinizde olmayan durumlar sonucu kayıplar yaşayabilirsiniz.

Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindesiniz. Ancak bugün yöneticiniz Güneş ile Uranüs arasında zorlayıcı bir açı var. Her şey her an değişebileceği için şimdilik beklemede kalın.

BAŞAK BURCU - 7 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçsel bir karmaşa ve huzursuzluk hissi yaşayabilir, içinize dönmek isteyebilirsiniz. Diğer taraftan sizden gizlenen ya da sizin gizlediğiniz sırların ortaya çıkabileceği bir dönem olduğu için uyanık kalın.

Arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla bir arada olmak bugün sizin için zorlayıcı olabilir. Arkadaşlıklarınızı sorguladığınız bir döneme girmiş olabilirsiniz. Gerginliklere müsait bir gün.

Kariyerinizde beklenmedik değişiklikler olabilir. Yeni bir işe girebilir ya da mevcut işinizden ayrılabilirsiniz. Elinizde olmayan durumlarla karşılaştığınızda dirençlerinizi gözden geçirmek zorunda kalacaksınız.

Beklenmedik gelişmeler size yurt dışı ile bağlantılı bir iş ya da eğitim fırsatı getirebilir ya da var olan bağlantılarınızda kopuşlar yaşayabilirsiniz. Hızlı kararlar vermeyip, bekleyerek süreci görmenizde fayda var.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mevcut düzeninizde bazı krizler yaşayarak dönüşüm sürecine girebilirsiniz. Özellikle kalıplaşmış kurallarınızı sorgulamanız gerekebilir. Artık vadesini doldurmuş olan her şey her an bitebilir.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs’ün bugün Güneş ile yapacağı zorlayıcı açı beklenmedik olayları işaret ediyor. İlişkiniz ya da evliliğinizde kendinizi kısıtlanmış ya da engellenmiş hissetmeniz durumunda kriz yaşayabilirsiniz.

Çalışma düzeninizde zorlanabilirsiniz. Üzerinizde fazla iş yükü ya da sorumluluk hissedebilirsiniz ve bunlar sizi bunaltabilir. Ani bitişler olabileceğinden fevri ve duygusal tepkiler vermemeye çalışın.

