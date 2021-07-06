Aşk, kariyer, sağlık: 7 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 7 Temmuz 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



7 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 7 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kardeşleriniz ya da yakın akrabalarınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Ay’ın yöneticiniz Mars ile olumlu etkileşimi harekete geçmek için size yüksek enerji veriyor. Bazı adımlar atabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 7 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs’ün Satürn ile olumsuz etkileşimi bugün ilişkiler konusunda bazı zorlanmalar getirebilir. İlişkinin kalıcılığını sorgulayabilirsiniz. Ancak bu durum ilişkiyi güçlendirmenizi de sağlayabilir.

Ay sizin burcunuzda ilerlemeye devam ederken kendi plan ve projlerinize, çalışmalarınıza odaklanabilirsiniz. Bunlarla ilgili bazı adımlar atmak ve başlangıçlar yapmak konusunda istekli olacaksınız.

İçinde olduğunuz duygusal durum yakın ilişkilerinizi zorlayıcı olabilir. Yapıcı davranmaya eğilimli olsanız da bugün biraz zorlanabilirsiniz. Biraz yalnız zaman geçirmek ve keyif aldığınız aktivitelerle ilgilenmek iyi gelebilir.

Sosyalleşme isteği içindesiniz ama bugün arkadaş gruplarınızda ya da sosyal çevrenizde bazı gerilimler olabilir. İnsan ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Kimi arkadaşlıkların sonu gelebilir.

BAŞAK BURCU - 7 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mesleğinizle ilgili konular gündeminizde. Hedeflerinize ilerleme yönünde ihtiyacınız olan motivasyona sahip olacaksınız. Ancak her şeyi en ince detayına kadar düşünürseniz adım atmakta zorlanabilirsiniz.

Bugünlerde bir seyahat planlama isteği içinde olabilirsiniz. Özellikle bir yurt dışı seyahati ya da yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Biraz uzaklaşmak iyi hissetmenize yardımcı olacak.

Son günlerde yaşadığınız gerilimler ve hayal kırıklıkları sizi epeyce yormuş olabilir. Bugün bazı mali konularla ilgilenerek odak noktanızı değiştirebilirsiniz. Yapılması gereken ödemelerle ilgilenmeniz gerekebilir.

Evlilik veya ortaklık konularıyla ilgilendiğiniz günlerdesiniz. Var olan bazı problemler akışa geçebilir ve çözülebilir. Ancak yapıcı yönde tavır almanız ve sorunları görmezden gelmemeniz gerekiyor.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı ufak tefek sağlık sorunları gündeminizde olabilir. İşlerinize biraz ara verip kendinizle de ilgilenmeniz gerekiyor. Günlük rutin işlerinizi biraz programlama ile kolayca düzene koyabilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde tanışacağınız biri ile uzun vadeli bir ilişki söz konusu olabilir ancak sizden çaba istiyor. Var olan ilişkinizde gerilimler söz konusu olabilir. İyi vakit geçirebileceğiniz bir aktivite planlayabilirsiniz.

Ailenizle ilgilenmeniz gereken günlerde olabilirsiniz. Aile büyüklerini ilgilendiren bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. Çözüm için yardımcı olmanız gerekebilir. Şefkatinize ve empatinize ihtiyaçları var.

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