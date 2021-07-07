Aşk, kariyer, sağlık: 8 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
8 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 8 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 8 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 8 Temmuz 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilerleyen saatlerinde ailenizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Aile büyükleriyle, özellikle kadınlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı konularda inisiyatif kullanmanız gerekebilir.
BOĞA BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde parasal gündeminizle ilgilenebilirsiniz. Akşam yöneticiniz Venüs Uranüs ile sert etkileşime giriyor, ilişkileri zorlayıcı bir etki yaratabilir. Yaratıcı faaliyetlere vakit ayırmanız daha iyi olabilir.
İKİZLER BURCU -8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra maddi konular gündeminize geliyor. Bazı harcamaları abartabilirsiniz. Ya da büyük miktarda alışveriş yapmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde çatışma yaratmamaya dikkat.
YENGEÇ BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiyor. Bu transit sizi her zaman yoğun etkilediği için iç dünyanız karışabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler teste tabi tutulacak, fazla duygusal ve gergin hissedebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilerleyen saatlerinde sigorta, kredi, kredi kartı ödemeleri gibi konularla uğraşmanız gerekebilir. Fazla sorun çıkmadan hızlıca halledebilirsiniz. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşama doğru dışarı çıkıp sosyalleşme isteği duyabilirsiniz. Ancak Venüs ve Uranüs arasındaki sert etkileşim bulunduğunuz sosyal ortamlarda gerginliği tırmandırabilir. Tartışmalardan uzak durun.
TERAZİ BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akşam saatlerinde yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasındaki gerilimin ilişkinize yansıma olasılığı yüksek. Ay’ın Yengeç transiti de eşlik edince duygusal dengeniz sarsılabilir, ani bitişler söz konusu olabilir.
AKREP BURCU -8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir. İkili ilişkilerde ise aniden sert rüzgarlar esebilir. Bugün özellikle karşı tarafı baskılayıcı ve kısıtlayıcı tavırlardan uzak durun.
YAY BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Vergi, sigorta gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlemleri kolaylıkla halledebilirsiniz, yöneticiniz Jüpiter’in Ay ile olumlu etkileşimi sizi destekliyor. İkili ilişkilerde ise hiçbir şeyi zorlamayıp akışa bırakmak en doğrusu.
OĞLAK BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günün ilerleyen saatlerinde evliliğinizle ilgili can sıkıcı durumlar oluşabilir. Ancak Venüs ile Uranüs arasındaki sert etkileşimin etkilerinden korunmak için bugün tartışma gündemi yaratmamak en iyisi.
KOVA BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünü rutin işlerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye ayırabilirsiniz. Yapılacak işler listenizi gözden geçirebilirsiniz. Ufak tefek sağlık sorunlarınızı büyümeden halletmeniz iyi olabilir.
BALIK BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gündeminiz ikili ilişkiler olabilir ancak bugün akşam saatlerinde gökyüzünün enerjisi zorlayıcı. Gerilimli ortamlardan uzak durmanız, sanatsal ve yaratıcı faaliyetlerle ilgilenmeniz daha iyi olabilir.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri
BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
- Kova burcu erkeğini etkileme yolları
- Akrep burcu erkeğini etkileme yolları
- Aslan burcu erkeğini etkileme yolları
- Yay burcu erkeğini etkileme yolları
- İkizler burcu erkeğini etkileme yolları
- Terazi burcu erkeğini etkilemenin 20 yolu
- Yengeç burcu erkeğini etkileme yolları
- Koç burcu erkeğini etkileme yolları
- Balık burcu erkeğini etkileme yolları
- Boğa burcu erkeğini etkileme yolları
- Oğlak burcu erkeğini etkileme yolları
- Başak burcu erkeğini etkileme yolları: 27 öneri
- Utangaç mı ilgisiz mi? Utangaç erkeği anlamanın 24 yolu
- Erkekler nasıl aşık edilir?