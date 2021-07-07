Aşk, kariyer, sağlık: 8 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 8 Temmuz 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Günün ilerleyen saatlerinde ailenizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Aile büyükleriyle, özellikle kadınlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı konularda inisiyatif kullanmanız gerekebilir.

BOĞA BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde parasal gündeminizle ilgilenebilirsiniz. Akşam yöneticiniz Venüs Uranüs ile sert etkileşime giriyor, ilişkileri zorlayıcı bir etki yaratabilir. Yaratıcı faaliyetlere vakit ayırmanız daha iyi olabilir.

Öğleden sonra maddi konular gündeminize geliyor. Bazı harcamaları abartabilirsiniz. Ya da büyük miktarda alışveriş yapmanız gerekebilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde çatışma yaratmamaya dikkat.

Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiyor. Bu transit sizi her zaman yoğun etkilediği için iç dünyanız karışabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler teste tabi tutulacak, fazla duygusal ve gergin hissedebilirsiniz.

Günün ilerleyen saatlerinde sigorta, kredi, kredi kartı ödemeleri gibi konularla uğraşmanız gerekebilir. Fazla sorun çıkmadan hızlıca halledebilirsiniz. Akşam saatlerinde biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 8 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akşama doğru dışarı çıkıp sosyalleşme isteği duyabilirsiniz. Ancak Venüs ve Uranüs arasındaki sert etkileşim bulunduğunuz sosyal ortamlarda gerginliği tırmandırabilir. Tartışmalardan uzak durun.

Akşam saatlerinde yöneticiniz Venüs ile Uranüs arasındaki gerilimin ilişkinize yansıma olasılığı yüksek. Ay’ın Yengeç transiti de eşlik edince duygusal dengeniz sarsılabilir, ani bitişler söz konusu olabilir.

Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir. İkili ilişkilerde ise aniden sert rüzgarlar esebilir. Bugün özellikle karşı tarafı baskılayıcı ve kısıtlayıcı tavırlardan uzak durun.

Vergi, sigorta gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlemleri kolaylıkla halledebilirsiniz, yöneticiniz Jüpiter’in Ay ile olumlu etkileşimi sizi destekliyor. İkili ilişkilerde ise hiçbir şeyi zorlamayıp akışa bırakmak en doğrusu.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günün ilerleyen saatlerinde evliliğinizle ilgili can sıkıcı durumlar oluşabilir. Ancak Venüs ile Uranüs arasındaki sert etkileşimin etkilerinden korunmak için bugün tartışma gündemi yaratmamak en iyisi.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünü rutin işlerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirmeye ayırabilirsiniz. Yapılacak işler listenizi gözden geçirebilirsiniz. Ufak tefek sağlık sorunlarınızı büyümeden halletmeniz iyi olabilir.

Gündeminiz ikili ilişkiler olabilir ancak bugün akşam saatlerinde gökyüzünün enerjisi zorlayıcı. Gerilimli ortamlardan uzak durmanız, sanatsal ve yaratıcı faaliyetlerle ilgilenmeniz daha iyi olabilir.

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