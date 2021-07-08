Aşk, kariyer, sağlık: 9 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 9 Temmuz 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



9 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 9 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Gündeminizde ailenizle ilgili konular olabilir. Aile büyüklerini, özellikle kadınları ilgilendiren konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Taşınmayı düşünüyorsanız aradığınız evi aniden bulabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 9 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Biraz uzaklaşmak istemeniz, hafta sonu için kısa bir seyahat planlamanız mümkün.

Mali konular gündeminizde. Bütçenizi gözden geçirebilir, yatırım planlarınız varsa yeniden değerlendirebilirsiniz. Gün sonunda aniden çıkacak bir gereksinim nedeniyle harcama yapabilirsiniz.

Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti sürerken kendinize odaklı olabilirsiniz. Duygusal ihtiyaçlarınızı yoğun şekilde hissedebilirsiniz. İlişkilerde alma-verme dengesine dikkat etmeye özen gösterin.

İletişim kurmakta zorluk yaşayabileceğiniz bir gün. Diğerleri tarafından anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. İçinize dönüp biraz yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için de uygun bir gün.

BAŞAK BURCU - 9 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayattan beklentilerinizi, hedeflerinizi yeniden gözden geçirebilir, hatta yakın bir arkadaşınızla bu konularda sohbet etmek isteyebilirsiniz. Bu kişi negatif duygularınızı pozitife çevirmede size destek olabilir.

İşinizle ilgili yoğun bir dönemde olabilirsiniz, diğer yandan özel hayatınızda yaşadığınız sorunlar işinize yansıyabilir. Kendinizi daha duygusal hissettiğiniz günlerdesiniz, sorunları işinize yansıtmamaya çalışın.

Bugünlerde bulunduğunuz çevreden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Eğer bir seyahat planı yapamıyorsanız günlük rutininizin dışına çıkmayı deneyin. Örneğin haftanın son günü biraz dışarıda vakit geçirin.

Fazla sahiplendiğiniz konular ya da kişilerle ilgili bazı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Genelde olaylara iyimser bakmanıza rağmen bugünlerde daha sorgulayıcı, duygusal, içedönük olmanız mümkün.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Odağınızı eşinize ya da en yakınınızdaki kişilere yöneltebilirsiniz. Fazla sahiplenici tavırlar içinde olmamaya özen gösterin. Akşam saatlerinde beklenmedik gelişmeler ortaya çıkabilir.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günü rutin görevleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Ancak bu esnada duygularınızdan kaçıyor olmanız mümkün. Fazla çalışırken sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin.

Duygularınızı en yakınınızdaki kişiyle paylaşmak, onunla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Baş başa olabileceğiniz bir ortamda, romantik ve keyifli bir Cuma akşamı geçirmeniz mümkün.

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