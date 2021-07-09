Aşk, kariyer, sağlık: 10 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 10 Temmuz 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 10 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



10 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 10 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aileyle, aile büyükleriyle ilgili konuları etkileyecek bir Yeni Ay yaşayacaksınız. Diğer yandan Ay ile Plüton arasındaki gerilimli etkileşim tartışmaları tetikleyici olabilir. Yeni kararlar alırken bir yandan da güç / güçlü olmak meseleleri sizi zorlayabilir.

BOĞA BURCU - 10 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabaha karşı gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın dostlarınız ile var olan sıkıntılar geride kalabilir, küslükler varsa sona erebilir. Ancak doğru bir iletişim kurmanız, kimseyle güç savaşına girmemeniz çok önemli.

Para kaynaklarınız, yatırımlarınız, geleceğe dair finansal kararlarınız bu Yeni Ay’da odak noktanız olabilir. Özellikle ailenizi güvence altına almak için bazı adımlar atabilirsiniz. Bunun için nelere ihtiyaç duyduğunuza bakabilirsiniz.

Sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Yeni Ay, kendinize bakmanız için ideal bir zemin oluşturuyor. Hayattan beklentilerinize, ihtiyaçlarınıza, ilişkilerinize daha yakından bakabilirsiniz. Verdiğiniz kadar alabiliyor musunuz? Almaya açık mısınız? Temel sorularınız bunlar olabilir.

Bu Yeni Ay, daima güçlü, cesur ve kendine yetmekle kalmayıp çevresine de sürekli destek olan tarafınızı bir yana bırakıp, incinebilir taraflarınızı da görmenizi sağlayacak. Derindeki yaralarınız, bilinçaltı korkularınız açığa çıkabilir. Yüzleşmekten kaçmazsanız bu süreçten fayda görebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 10 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ne derece anlamlı ilişkiler kurduğunuza, ilişkilerinizi geliştirmek için kendi payınıza düşenlere bakmak bu Yeni Ay’da sizin için faydalı olabilir. Çevrenize yönelttiğiniz eleştirileriniz, kusursuz ilişkilere ya da insanlara dair özleminiz ne kadar gerçekçi? Yeni başlangıçlar için neler yapabilirsiniz?

Yeni Ay size mesleki anlamda yeni başlangıçlar getirebilir. İşinizi severek yapıp yapmadığınızı sorgulayabilir, bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bunların sonucunda iş değişikliği de söz konusu olabilir. Yeni kararlar alıp adımlar atabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler, ilgi alanlarınız ya da mesleğinizle ilgili yeni eğitimler gündeminize gelebilir. Bir seminer, workshop ya da programa kayıt yaptırabilirsiniz. Diğer taraftan bugün yöneticiniz Plüton ile Ay arasındaki zorlayıcı açıya dikkat, ilişkilerde gerilimi tırmandırabilir.

Biraz gergin olduğunuz, iç dünyanızın da karışık olduğu bir süreçte olabilirsiniz. Başkalarıyla ortak işleriniz, ortak kazançlarınız varsa bu konularda yeni kararlar almanız, başlangıçlar yapmanız mümkün. Yeni Ay kendi payınıza düşen maddi-manevi sorumluluklara bakmanızı istiyor.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Yeni Ay odağınızı evliliğiniz, uzun vadeli ilişkiniz ya da ortaklığınıza getiriyor. Düzen ve organizasyon konularında başarılı olabilirsiniz ancak bu durum karşı tarafa nasıl hissettiriyor? Onlara yeterince alan tanıyor ya da şefkatle yaklaşıyor musunuz? Bunlara bakmanız gerekebilir.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rutinleriniz ya da sorumluluklarınız sizi boğuyor olabilir mi? Ailenize, sevdiklerinize yeterli zamanı ayırıyor musunuz? Bunun için hayatınızda hangi yeni düzenlemeleri yapabilirsiniz? Bu Yeni Ay bunlara bakmanızı istiyor olabilir.

Yeni Ay sizin gündeminize aşkı getiriyor. Yöneticiniz Neptün’ün Ay ile olumlu etkileşiminin de verdiği destekle yeni bir başlangıç yapmanız mümkün. İlişkiler şifalanıyor. Ayrılıklar sona erebilir ya da yeni bir aşk gündeme gelebilir. Akışta kalmaya, sevgi ve şefkati odağınızda tutmaya devam edin.

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