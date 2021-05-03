Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 03 Mayıs 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 03 Mayıs günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



03 MAYIS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 03 MAYIS 2021



Gün boyunca özgürlük ihtiyacınız artarken finansal bir zorluk ya da kısıtla karşılaşmanız olası. Akşamüstü saatlerinde aniden almanız gereken bir karar, değişen bir duygu durumu olabilir. Akşama doğru her şeyi çok daha ciddiye alıyorsunuz.

BOĞA BURCU - 03 MAYIS 2021

Bugün kendinizi her zamankinden biraz daha sıkışık hissedebilirsiniz. Özellikle kariyer, aile, aile büyükleri temalarına odaklanacaksınız. Akşamüstü saatlerinde bir gerginliğiniz olabilir.

İKİZLER BURCU - 03 MAYIS 2021

Gün boyunca tam adını koyamadığınız bir sıkışıklığınız olabilir. Yine de hayallere dalmaktan geri durmayacak, gelecek planları yapacaksınız. Akşam saatlerinde her şeyi daha ciddiye almanız gerekebilir.

YENGEÇ BURCU - 03 MAYIS 2021

Bugün sosyal çevreniz ve iş ortamınızla ilgili sıkışık hissedebilirsiniz. Gün boyunca biraz daha krizli ya da sağlık endişeleriniz varsa bu konuda sıkıntılı hissedebilirsiniz, sakin kalmakta fayda var.

ASLAN BURCU - 03 MAYIS 2021

Bugün işlerinizin tam akmadığını, kariyer veya yöneticilerle ilgili sıkışıklıklarınız olduğunu görebilirsiniz. Sabırlı olmak gerekecek. Zira siz de ilişkilerden destek alabileceksiniz. Sadece akşamüstü saatleri zorlu, aman dikkat.

BAŞAK BURCU - 03 MAYIS 2021

Bugün ev, yuva, ailenin geleceğine daha çok odaklısınız. Kapanma öncesinde son işlerinizi hallederken destek aldığınızı görecek, kolay akan bir günde işlerinizi tamamlamanın rahatlığını yaşayacaksınız.

TERAZİ BURCU - 03 MAYIS 2021

gün boyunca ilişkiler, flörtler, yetenekleriniz ve /ya çocuklara odaklanmak size iyi gelecek. Bir yandan finansal anlamda sıkışıklıklarınız olabilir. Akşamüstü saatlerinde beklenmedik gelişmelere hazır olun.

AKREP BURCU - 03 MAYIS 2021

İlişkilerinizi rotaya sokmak istiyorsunuz ancak kendinizi biraz sıkışmış hissedebilirsiniz, bazı şeyler istediğiniz gibi akmayabilir. Öte yandan ev içinde olmak size iyi gelecek. Akşamüstü saatlerinde ev ve ilişki arasında, partneriniz ve aileniz arasında kalabilirsiniz. Biraz gerginlik var.

YAY BURCU - 03 MAYIS 2021

Gün boyunca telefon elinizden düşmüyor, sosyal bir gün olacak. İzniniz varsa yollara da düşebilirsiniz. Yakınlarınızla iletişim ön plana çıkıyor. Öte yandan iş ortamında bazı şeyler istediğiniz gibi akmıyor gibi hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 03 MAYIS 2021

Gün boyunca ilişkiler, flörtler, çocuklar alanına odaklısnız. Bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Finansal anlamda beklenmedik harcamalar, özellikle akşamüstü saatlerinde olabilir.

KOVA BURCU - 03 MAYIS 2021

Gün içinde kendinize, ilişkilerinize ve geleceğinize odaklısınız. Aile içinde bazı konularda tıkanıklıklar olması canınızı sıkabilir. Akşamüstü saatlerindeki gerginliği doğru yönetmekte fayda var.

BALIK BURCU - 03 MAYIS 2021

Bugün iletişimsel kopukluklar olabilir, aklınızı toparlamakta, kendinizi ifade etmekte zorlandığınızı düşünebilirsiniz.Kendi içinize dönmek istediğiniz bir gün olacak. Akşamüstü saatlerinde anlık bir gerginlik olabilir.

İLGİLİ İÇERİKLER

ÜNLÜLERİN BURÇLARI