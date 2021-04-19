Boğa etkisi artıyor: Bu hafta burcunuz neler söylüyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 19 Nisan 2021-25 Nisan 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



19 NİSAN -25 NİSAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Bu hafta gökyüzünde Boğa etkisi artıyor. Sizin için finansal koşullarınız, güvenlik ve konfor teması ön plana çıkmaya başlıyor. İstikrarlı kararlar alıp, geleceğe yönelik planlar yapmak isteyeceksiniz. Cuma günü itibariyle enerjiniz, gücünüz daha çok ev ve yuvaya, aile büyüklerine odaklı olacak. Aile içinde tartışmaları da 11 Haziran'a kadar biraz daha alevlendirebilecek bir gelişme.

BOĞA BURCU

Bu hafta itibariyle doğum günü sezonunuz başlıyor. Dikkatleri üzerinize çekeceğiniz, gelecek odaklı ve çok daha keyifli kararlar alacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hafta içinde ilişkiler ve paraya dair beklenmedik koşullar oluşabilir. Cuma günü itibariyle yakınlarınızla olan ilişkileriniz ön plana çıkıyor.

İKİZLER BURCU

Bu hafta itibariyle gökyüzünde boğa etkisi artıyor. Sizin için mayıs sonlarına kadar biraz daha dinlenme, sakin kalma ve kendinize odaklanma dönemi olacak. İlişkiler ve para söz konusu olduğunda daha temkinli ve gizlice bazı şeyleri yönetmek isteyebilirsiniz. Cuma günü itibariyle finansal koşullarınız ve harcamalarınız artıyor.

YENGEÇ BURCU

Bu hafta itibariyle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, gelecek planlarınız öne çıkıyor. Daha sakin, sağlam, kalıcı ve istikrarlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Cuma günü itibariyle 11 Haziran'a kadar enerjiniz yükselecek. Sağlık konusunda, mide, göğüs, rahim hassasiyetine dikkat etmekte fayda var.

ASLAN BURCU

Bu hafta itibariyle gökyüzünde artan Boğa etkisi kariyerinize olumlu dokunuşlar yapacak. Görüşmeler, konuşmalar, mülakatlar, yöneticilerle olan iletişiminiz ön plana çıkıyor. Cuma günü itibariyle enerjinizde biraz düşme olabilir. 11 Haziran'a kadar psikolojik durumunuzu güçlü tutmak önemli olacak. Arkanızdan çevrilen bazı işlerle uğraşmanız gerekebilir, aman dikkat.

BAŞAK BURCU

Hafta boyunca gelecek hayalleriniz ve planlarınız uğruna mantıklı, sağlam, kalıcı konuşmalar yapıp adımlar atmak isteyeceksiniz. Finansal koşullarınız önemli olacak. 23 Nisan Cuma itibariyle sosyal çevreniz, görüşmeleriniz, çevrenizden gelecek destek ön plana çıkıyor.

TERAZİ BURCU

Hafta boyunca finansal koşullarınız, ödemeler, partner veya ailenizle ortak paylaşımlarınız gündemde olacak. Derin konuşmalar yapabilirsiniz. Biraz daha endişeli ve tedirgin hissettiğiniz günler olması doğaldır. 23 Nisan Cuma itibariyle enerjinizi daha çok iş ortamınız ve kariyerinize odaklamaya başlayacaksınız.

AKREP BURCU

Bu hafta itibariyle ikili ilişkiler, ortaklıklar, uzun vadeli ve kalıcı kararlar ön plana çıkıyor. Beraberce hareket etmek önemli olacak. Sağlam kararlar almak isteyecek, temkinli hareket edeceksiniz. Yine de perşembeden sonra ani gelişen durumlar olabilir. Cuma günü itibariyle 11 Haziran'a kadar enerjinizi daha çok eğitimler, uzaklar, seyahatler, hayaller, basın yayın gibi konulara odaklamaya başlayacaksınız.

YAY BURCU

Hafta boyunca iş ortamınız ön plana çıkıyor. İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz güzelleşecek, yeni anlaşmalar yapma fırsatınız olacak. Sağlıkla ilgili düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Cuma günü itibariyle 11 Haziran'a kadar finansal koşullarla ilgili mücadeleleriniz artabilir. Kimileriniz aile içinde bir sağlık ya da ödeme meselesi ile uğraşabilir, biraz daha tedirgin ve endişeli hissedebilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bu hafta gökyüzünde Boğa etkisi artıyor. İlişkiler, flörtler, çocuklar, yetenekleriniz daha çok ön plana çıkıyor. Sizi mutlu eden şeylere odaklanmak isteyeceksiniz. Cuma günü itibariyle enerjinizi ağırlıklı olarak ilişkilerinize ve ortaklıklarınıza vereceksiniz. 11 Haziran'a kadar hareket artıyor, biraz tartışma enerjisi de olabilir.

KOVA BURCU

Hafta boyunca boğa enerjisi artıyor, sizin için de aile ve yuvaya dair gelişmeler arttırıyor. İlişkilerinizi güzelleştirmek isteyecek, yılın değişken enerjisi üzerine sakinlemek isteyeceksiniz. 23 nisan itibariyle iş ortamında sizden beklentiler artıyor. çalışma temponuz yükselecek, biraz rekabet de artabilir. sağlığınıza özen göstermekte fayda var; özellikle mide, göğüs, rahim hassasiyeti oluşabilir.

BALIK BURCU

Hafta boyunca artan Boğa enerjisi ile yaratıcı fikirleriniz, kendinizi ifade etme biçiminiz önem kazanıyor. Proje, iletişim odaklı işler, sunumlar, konuşmalar, sosyal medya, yazma çizme gibi işleriniz ön plana çıkıyor. Cuma günü itibariyle yeteneklerinize daha çok odaklanıyorsunuz, ilişkiler ve flörtler ön plana çıkıyor.

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