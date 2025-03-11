12 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Satürn'ün güçlü etkisi sizi hedeflerinize giden yolda, iş yerinizde veya sosyal hayatınızda durdurmayacak ancak her şey normalden daha karmaşık olacak. Gün olumlu yönler getirse de, gerginlik ve yorgunlukla da işaretlenecek. Sakin olun, çünkü bu sadece geçici bir şey.