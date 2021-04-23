23 Nisan 2021 günlük burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 23 Nisan 2021 cuma günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 23 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



23 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar enerji ve odağınızı daha çok ailevi meselelere çeviriyorsunuz. Taşınma, yer değiştirme, aile büyüklerinin sorumlulukları ve evlilik / yuva içindeki işler önemli olacak. Tüm bu alanlarda hem daha korumacı, savunmacı olacaksınız hem de genel anlamda tartışmalarınız da artacak.

BOĞA BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar yakınlarınız, kardeşler kuzenlerle olan ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Daha çok konuşma, kısa mesafeli yollar, aile içindeki korumanın ön plana çıktığı konuşmalar olacak. İletişiminiz öyle olmasanız daha daha tartışmacı bazen de daha alıngan görünebilir. Teknolojik aletlerle ilgili sorunlar olabilir.

İKİZLER BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar finansal koşullarla ilgili mücadeleniz artıyor. Kimileriniz parasal kaynaklarını büyütmek için emek harcarken kimileriniz de sahip olduklarını korumak isteyedcek. Daha duygusal yaklaşabilir, aile ve ev için harcamalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars burcunuza geçiyor. 11 Haziran'a kadar enerjiniz ve motivasyonunuz yükseliyor. Birçok şey yapmak, güçlenmek, kendinizi ortaya koymak, aileniz ve sevdikleriniz için savaşmak isteyeceksiniz. Öte yandan fiziksel olarak sizi zaman zaman zorlayan koşullar oluşabilir. enerjinizi ve öfkenizi doğru yönetmek önemli olacak.

ASLAN BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar 12. evinizde hareket edeceği için sizi normalden biraz daha düşük enerjili kılabilir. Motivasyonunuz daha düşük olabilir. Bazı işlerinizi ortaya çıkarmakta hevessiz olup, daha gizli şekilde yürütmek isteyebilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işlerle karşılaşıp, kendinizi ve sağlığınıız korumayı önemseyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar hedefleriniz, planlarınız, uğruna harekete geçmek çok daha önemli olacak. Sosyal çevrenizde sizi destekleyen kişi ve koşullarla karşılaşacaksınzı. Yine de bazı arkadaşlarınızla çok daha çabuk gerilebilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar kariyeriniz için mücadele ediyorsunuz. Enerjinizi en çok mesleki konulara akıtacak, kendinizi ve itibarınzı yükseltecek çalışmalar yapmak isteyeceksiniz. Yöneticilerinizle aynı dilde konuşup beraber hareket etmek çok kolay olmayabilir. Aile ve kariyer arasında kaldığınız zamanlar olacak.

AKREP BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar hayallerinizin peşinden gidiyorsunuz. Gelecek planları, ticari konuşmalar, basın yayın medya, sosyal medya ile ilgili konular, hukuki meseleler çok daha önemli olacak. Bazılarınız seyahatlere çıkabilir.

YAY BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar aksilikler ve engellerle normalden biraz daha fazla karşılaşmanız olası. Ortak finansal kaynaklar, ödemeler, borçlar, vergilerle ilgili krizleriniz çıkabilir. Aile içinde bazı sağlık sorunları ya da ameliyat ihtimali olabilir. Kazalara ve kayıplara daha açık olduğunuz bir dönem maalesef.

OĞLAK BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar ikili ilişkiler en büyük mücadele alanınız. Kiminiz ilişki içinde, eşi ya da partneri ile hem enerji artışı ve çekim görecek hem de gerginlikler yaşayacak. Kimileriniz ise ortaklıklar içinde hızlı hareketlenmeler ve bir yandan da güç savaişları hem de bunları direkt halde değil de biraz daha dolaylı yoldan yaşayacak.

KOVA BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar iş ortamında mücadeleniz artıyor. Çalışma koşullarınız yoğunlaşabilir, daha çok efor sarf etmeniz gerekebilir. Öte yandan iş arkadaşlarıyla anlaşmak biraz daha zor olur, rekabet kızışabilri. Sağlıkla ilgili olarak fiziksel anlamda kendinzii korumakta fayda var. Özellikle mide, göğüs, rahim bölgesini.

BALIK BURCU - 23 NİSAN 2021

Bugün itibariyle Mars Yengeç burcuna geçiyor. 11 Haziran'a kadar yaratıcılığınızı arttıran b ir dönem olacak. Aşk ilişkiler, flörtler, özellikle biraz daha tutku odaklı olanlar ön plana çıkacak. Tüm sevdiklerinizi koruyup kollamak isteyeceksiniz. Öte yandan tartışmalara da açık bir dönem olacak. Çocuklarla ilgili de uğraştıran bir dönem olabilir. Spekülatif yatırımlar ve şans oyunlarında daha hızlı risk almaya meyillisiniz.

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