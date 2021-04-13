14 Nisan 2021 günlük burç yorumları: Venüs boğa burcuna geçiyor

Venüs boğa burcuna geçiyor, burçları 9 Mayıs'a kadar neler bekliyor? Aşk, kariyer, sağlık... 14 Nisan 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



14 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 14 NİSAN 2021

Bugün itibariyle finansal kazancınızdaki artış ve bereket sizi mutlu etmeye başlıyor. 9 mayısa kadar finansal koşullarınızı gözeterek kararlar almayı önemseyeceksiniz. Keyfi harcamalarınız artabilir.

BOĞA BURCU - 14 NİSAN 2021

Yönetici gezegeniniz Venüs burcunuza geçiyor ve sizin için şansın arttığı, güzellik ve bereketin sizinle olduğu bir dönem başlıyor. 9 mayısa kadar ilişkilerinizde şansınız da artacak. Dış görünüşünüzde değişimler yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 14 NİSAN 2021

Venüsün Boğa burcuna geçmesi ile birlikte 9 Mayıs'a kadar ikili ilişkileri tekrar değerlendirme dönemi. İlişkiniz, ilişkinizdeki detayları kendinize saklamak isteyebilir, bir ilişkiniz yoksa daha uzakta olan ya da ulaşmanız zor birine hayranlık duyabilirsiniz. Para elinizden daha çabuk çıkıp gidebilir.

YENGEÇ BURCU - 14 NİSAN 2021

9 Mayıs'a kadar olan dönemde sosyal çevreniz ve özellikle de kadın dostlarınızdan destek almak size iyi gelecek. Bekar Yengeç'ler çevreleri vasıtasıyla yeni bir aşka yelken açabilir.

ASLAN BURCU - 14 NİSAN 2021

Kariyerinizde takdir gördüğünüz, desteklendiğiniz çok güzel bir dönem başlıyor! 9 Mayıs'a kadar olan dönemde yöneticilerinizle ilişkileriniz güzelleşiyor. Yapmak istediğiniz başvurular, görüşmeler varsa tam zamanı.

BAŞAK BURCU - 14 NİSAN 2021

Hayallerinizin peşinden gitmek için oldukça uygun ve keyifli zamanlar, gelecek planlarınız güzelleşeceği bir dönem başlıyor. 9 Mayıs'a kadar olan zaman diliminde kiminiz eğitimler ya da seyahatlerle ilgili planlar yapabilir.

TERAZİ BURCU - 14 NİSAN 2021

9 Mayıs'a kadar finansal kaynakları büyütme konusunda şanslısınız; aile ve çevrenizden destek alabilir, ihtiyacınız varsa kredi gibi desteklere başvurabilirsiniz. İlişkilerin tutku boyutu ön plana çıkacak.

AKREP BURCU - 14 NİSAN 2021

İlişkiler konusunda şans sizden yana! 9 Mayıs'a kadar romantizmin dozu artıyor. Var olan ilişkileri güzelleştirebilir veya ilişkiniz yoksa yeni flörtlere adım atabilirsiniz. Bu dönemde başlayan ilişkiler kalıcı olacaktır.

YAY BURCU - 14 NİSAN 2021

İş ortamında sevilen kişi siz olacaksınız! 9 Mayıs'a kadar iş ortamındaki sosyal çevreniz sizi memnun edecek. Bu süreçte biraz tembelliğiniz artabilir, yine de destekleniyorsunuz. Ayrıca sağlık alanında beklediğiniz bir gelişme varsa olumlu yönde destekleniyorsunuz. Biraz şekere ve karbonhidrata düşkünlüğünüz artabilir.

OĞLAK BURCU - 14 NİSAN 2021

9 Mayıs'a kadar aşk ilişkilerinde sağlam ve ayakları yere basan adımlar atabilecek, sevildiğinizi göreceksiniz. Kimileriniz ise hobileriniz, yeteneklerinize odaklanmak isteyebilir, sizi mutlu eden konulara önem verebilirsiniz. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler zamanı, çocuk isteyenler için verimli bir dönem.

KOVA BURCU - 14 NİSAN 2021

9 Mayıs'a kadar ev ve yuva içinde ilişkiler güzelleşiyor. Aile içindeki iletişim çok daha yumuşak ve dengeli olacak. Bu süreci yatırım için de değerlendirmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU - 14 NİSAN 2021

9 Mayıs'a kadar yakınlarınızla olan ilişkileriniz çok daha keyifli bir hale bürünecek. Kardeş ve kuzenlerinizden destek alabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken doğru ve yumuşak kelimeleri seçebilir, bu halinizle anlaşmalar, toplantılar, sunumlarda beğenilebilirsiniz. websitesi açmak, sosyal medya işleri, lansmanlar için uygun bir dönem.

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