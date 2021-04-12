Haftalık burç yorumları: 12 Nisan -18 Nisan 2021

Aşk, kariyer, sağlık... 12 Nisan 2021-18 Nisan 2021 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Duygu Demir, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



12 NİSAN 2021-18 NİSAN 2021 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU

Hafta boyunca yeni ayın güçlü enerjisi ile kendinizi ortaya koymak çok daha keyifli olacak. Çarşamba günü itibariyle Venüs'ün Boğa'ya geçmesiyle finansal konularda şansınız artıyor.

BOĞA BURCU

Bu hafta yeni ay ile birlikte geçmişe dalabilirsiniz. Başlangıçlar yapmadan önce biraz daha sakin kalmakta fayda var. Çarşamba günü Venüs'ün burcunuza geçmesiyle hayattan daha çok keyif almaya başlayacaksınız. İlişkilerden yana şansınız artıyor.

İKİZLER BURCU

Pazartesi günü meydana gelecek yeni ayla beraber sosyal çevrenizdeki yenilenme size iyi gelecek. Çarşamba günü itibariyle Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber ilişkilerinizde biraz daha sakin ve kendinize dönük olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Hafta boyunca kariyer alanındaki gelişmeler daha çok vaktinizi alacak. Yöneticilerinizle doğru iletişimi kurmak önemli. Çarşamba günü itibariyle sosyal çevrenizden aldığınız destek sizi mutlu etmeye başlayacak. Kadınlar vesilesi ile fırsatlar var.

ASLAN BURCU

Hafta boyunca Koç burcundaki yeni ay ile girişimcilik damarınız kabarıyor. Daha kolay risk alan bir ruh halinde olacaksınız. Çarşamba günü itibariyle Venüs'ün Boğa burcuna geçmesiyle kariyer alanında gözler size çevriliyor. Dikkat çektiğinizi fark edeceksiniz.

BAŞAK BURCU

Hafta boyunca Koç burcundaki Yeni ay ile beraber finansal koşullarınız, beraber alınacak kararlar gündeme gelecek. Sağlıkla ilgili konuşmalar artabilir. Çarşamba günü itibariyle geleceğe daha umut dolu bakmaya başlıyorsunuz.

TERAZİ BURCU

Hafta boyunca ikili ilişkileriniz, beraber hareket etmek ve ortak kararlar almak önemli olacak. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, var olanda güzel kararlar alabilirsiniz. Çarşamba Günü itibariyle Venüs Boğa burcuna geçiyor, sizin için de finansal anlamda daha şanslı bir zaman dilimi başlıyor. Kaynaklarınızı büyütebilirsiniz.

AKREP BURCU

Hafta boyunca iş ortamında hızır gibi her şeye yetişen, bol koşturmalı bir enerjide olacaksınız. Koç Yeni Ayı enerjisi ile birlikte yeni projelere başlayabilir, bir çok fikir üretebilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle ikili ilişkilerden yana şansınız artıyor. Kalıcılık ve istikrar daha önemli olacak.

YAY BURCU

Hafta boyuna aşk, flört teması ön plana çıkıyor. Bazılarınız yeni bir ilişkiye başlayabilir, spora veya hobilerine daha çok zaman ayırabilir, çocuklarla olan iletişimini daha keyifli bir hale getirebilir. Çarşamba günü itibariyle iş ortamındaki ilişkileriniz daha keyifli ve güzel hale gelmeye başlıyor. Biraz daha tembellik etmeye meyilli olabilir, biraz da şeker ve tatlıya düşkün olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Hafta boyunca koç yeni ayı ile birlikte ev içindeki ilişkilere, aile büyüklerine, evin düzenine odaklanabilirsiniz. Bazılarınız için gayrimenkul, alım satım gibi konular gündeme gelebilir. Çarşamba günü itibariyle ilişkilerden yana şansınız artıyor. Çocuklarla olan ilişkileriniz güzelleşiyor. Yeteneklerinizi sergilemek daha kolay olacak.

KOVA BURCU

Hafta boyunca karar almanız gereken birçok durumla karşılaşabilirsiniz. Aklınızın içindeki onlarca düşünce içinden doğru olanı seçmeye çalışabilirsiniz. Sözleriniz güçlü olacak, dikkatleri çekecek. Yakınlarınıza destek olmanız gerekebilir. Çarşamba günü itibariyle Venüs'ün Boğa burcuna geçmesi aile içindeki ilişkileri güzelleştirmek için fırsat sunacak.

BALIK BURCU

Hafta boyunca finansal koşullarınız, yapmak istediğiniz atılımlar, kaynaklarınızı büyütmek için hesaplarınız önemli olacak. Bazılarınız anlık ve hızlı harcamalar yapabilir. Çarşamba günü itibariyle Venüs Boğa burcuna geçiyor, sizin için de yakınlarınızla ilişkilerinizi güzelleştiren olumlu bir etki oluyor. Sözlerinizle çok daha etkili ve yumuşakça kabul ettiren bir yanınız olabilir.

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