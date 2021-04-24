Aşk, kariyer, sağlık: Burçları bugün neler bekliyor

Aşk, kariyer, sağlık... 24 Nisan 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



24 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 24 NİSAN 2021

Zihnimiz hızlı çalışıyor, ani fikir değişimleri, hafta sonu olmasına rağmen bir anda oluşan harcamalar veya değer yargılarınıza bakış açınızı değiştirecek anlık gelişmeler olasıdır. Bir yandan da çalışkan bir gün sizi bekliyor gibi duruyor.

BOĞA BURCU - 24 NİSAN 2021

Gün boyunca bolca konuşma, aniden fikir değişiklikleri ve kararların gözden geçirilmesi söz konusu. Zihniniz her zamankinden fazla çalışacak, kendinizi biraz daha gergin hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 24 NİSAN 2021

Ev içinde sizden ilgi alaka bekleyen çokça durum olacak. Bir yandan temizlik, düzen, organizasyon işleri ile ilgilenebilirsiniz. Kontrolünüz dışında konuşmalar olabilir, beklenmedik haberler alabilirsiniz. Zihinsel olarak biraz daha gergin hissetmeniz olasıdır.

YENGEÇ BURCU - 24 NİSAN 2021

Arkadaş çevrenizden beklenmedik haberler alabilir, gelecek plan program ve hedeflerinizi değiştirebilirsiniz. Yakınlarınızla iletişim içinde olmak size iyi gelecek.

ASLAN BURCU - 24 NİSAN 2021

Kariyer, toplumdaki yeriniz, aileniz, kariyer ve aile arasındaki dengeyi kurmak yine önemli bir gündem maddesi olacak. Gün içinde aniden karar değişimleriniz olabilir. Büyük farkındalıklar yaratacak konuşmalar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 24 NİSAN 2021

Bugün kendinize ve ilişkilerinize odaklısınız, bir yandan endişeleriniz olabilir. Gelecek hayalleriniz, eğitimler, seyahatler, ticari girişimler gibi konularda beklenmedik haberler ve konuşmalar yapabilirsiniz.

TERAZİ BURCU - 24 NİSAN 2021

Biraz daha içe dönük bir ruh halinde olabilirsiniz. Endişeleriniz daha baskın olabilir. Özellikle finansal koşullar ve sağlıkta beklenmedik haberler almanız olası.

AKREP BURCU - 24 NİSAN 2021

İkili ilişkilerde hızlı konuşmalar, aniden gelen haberler, sizin fikir değişimleriniz olasıdır. Fevri davranmamakta fayda var. Farkındalıklarınızın arttığı bir gün olacak.

YAY BURCU - 24 NİSAN 2021

Kariyer alanına odaklandığınız, halen daha çalışma temponuzun yerinde olduğu bir gün. Bir yandan iş ve çalışma ortamı ve de sağlık koşullarına dair beklenmedik haberler alabilir veya anlık kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 24 NİSAN 2021

İkili ilişkiler, aşk, flört, cinsellik alanlarında, çocuklarla ilgili konularda ve de yeteneklerinizle ilgili beklenmedik konuşmalar, haberler, aniden alınan kararlar olasıdır. Bazılarınız spekülatif yatırımlarla ilgili sürpriz konuşmalar yapabilir. Gelecek hayallerinize odaklanıyorsunuz.

KOVA BURCU - 24 NİSAN 2021

Finansal koşullarınız, ortak ödemeler, kaynaklar, beraber alınacak kararlar ve derin paylaşımların ön plana çıktığı bir gün olacak. Öte yandan ev içinde beklenmedik konuşmalar sizi şaşırtabilir.

BALIK BURCU - 20 NİSAN 2021

İlişkilerden yana destek aldığınız, beraberce kararlar önemsediğiniz bir gün olacak. Anlık fikir değişimleriniz olabilir, beklenmedik haberler alabilirsiniz, teknolojik aletlerde ufak sorunlar çıkabilir. Yakınlarınızla olan ilişkilere mercek tutan bir gün olacak.

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