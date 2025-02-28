1 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Oğlak; Bugün yıldızlar tamamen sizinle olmayacak çünkü hem maddi hem de duygusal olarak birkaç engel hissedeceksiniz, bunlar geçici durumlar olsa da ve gergin bir sabah geçirseniz de, çok daha uyumlu bir öğleden sonra geçireceksiniz.