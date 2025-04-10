11 Nisan 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Kova; Kozmik enerjiler en başından itibaren size destek olacak ancak bu her şeyin yolunda gideceğini garantilemiyor. En büyük zorluk, ister işte ister finansal konularda olsun, birkaç önemli seçenek arasında karar vermek olacak. Ancak sonunda, geleceğiniz için en iyi kararı vereceksiniz.