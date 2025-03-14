15 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yengeç; Güneş'in olumlu etkisi sayesinde burcunuz bu günde en çok tercih edilenlerden biri olacak, öyle ki en derin hayallerinizden bazıları gerçek olacak. Sizin için bu, sizde yaygın olmayan bir yanılsama ve iyimserlik anı, ancak gerçeklikle bağlantıda kalmalısınız.