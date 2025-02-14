15 Şubat 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

15 Şubat 2025 cumartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Şubat cumartesi günü için günlük burç yorumları...

15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Gününüz beklediğiniz kadar tatmin edici olmayabilir çünkü iş yerinde de sorunlarla dolu bir gün geçireceksiniz, bunların çoğu beklenmedik sorunlar olacak, ancak günün sonunda bunları çözeceksiniz. Bunlar sizi bitkin ve parti yapma isteğinden uzak bırakacak.



BOĞA BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; Bu Cumartesi günü gezegensel etki, Satürn'ün varlığı burcunuz için pek de elverişli değil, bu da işlerin istediğiniz gibi gitmemesine neden oluyor. Gün boyunca işte pek çok beklenmedik sorunla karşılaşacaksınız ve sakin olmanız daha iyi.

İKİZLER BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; Bu gün, Satürn'ün olumsuz etkisi, bu Cumartesi gününün sizin için mutlu geçmemesine neden olacak çünkü işte ve evde birkaç beklenmedik sorunla karşılaşacaksınız. Partnerinizle bir anlaşmazlık yaşayabileceğiniz için işleri kolaylaştırmaya odaklanmalısınız.

YENGEÇ BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Bu Cuma, Satürn'ün olumsuz etkisi sizi üzgün veya melankolik hissettirecek ancak öğleden sonra ve günün sonuna doğru kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Romantizm için uygun bir gün olmayacak çünkü içe dönüklüğe meyilli hissedeceksiniz

ASLAN BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Özellikle iş yerinde, birkaç tatsız deneyim yaşayacağınız için, işler beklediğiniz gibi gitmezse şaşırmayın.

BAŞAK BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; Gün, Satürn'ün baskın etkisi, Sevgililer Günü'nüzün sevgi, neşe ve mutlulukla dolu olmasını engelledi. Özellikle sabah saatlerinde işler beklediğiniz gibi gitmeyecek ancak sonunda düzelecektir. Ancak, sonunda kader sizin lehinize olacaktır.

TERAZİ BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; Terazi için aşk, hayattaki en önemli şeylerden biridir. Ancak, bu günde gezegensel etkiler pek de elverişli değil ve birkaç engelle karşılaşabilirsiniz. Yine de, sonunda gününüze değecektir.

AKREP BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Satürn'ün etkisinden öte, burcunuz, işler istediğiniz gibi gitmese bile, çok daha dolu bir gün geçirmenizi sağlayacak daha olumlu etkilerden faydalanacaktır. Aşk için iyi bir gün olmayacak ancak bunu tersine çevirebilirsiniz.

YAY BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Karmaşık bir ortamda bile, şans her zaman sizin yanınızda ve bu yüzden Satürn'ün gökkubbedeki olumsuz varlığına rağmen neşe dolu bir gün geçireceksiniz. Sabahınız karmaşık olsa da, öğleden sonraya doğru her şey değişecek ve sizi aşkta bir sürprize yaklaştıracak.

OĞLAK BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; Gökkubbedeki Satürn'ün olumsuz varlığı nedeniyle Sevgililer Günü'nde işler sizin için pek iyi gitmedi. Bugün mutlu bir gün geçirmek istiyorsanız çeşitli engellerle karşılaşabilir ve modunuz düşebilir ancak günün sonu daha iyi olacak.

KOVA BURCU- 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Genellikle çoğundan farklı bir yolda yürümeyi seçiyorsunuz ve bu bugün sizin lehinize işleyebilir çünkü Satürn'ün olumsuz etkisinden kaçınabileceksiniz. Öte yandan siz çok daha mutlu ve keyifli bir gün geçireceksiniz.

BALIK BURCU - 15 ŞUBAT 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; Hak etmeyenlere karşı sevgi ve sadakat gösteriyorsunuz ve bazen duygusal, profesyonel veya finansal olarak ihanete uğruyorsunuz. Dikkatli olun; size yakın biri size zarar verebilir.

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