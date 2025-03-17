18 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
18 Mart 2025 salı günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 18 Mart 2025 günlük burç yorumlarını Elele astroloji sizler için kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Yağmur Topçu
18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bu salı günü fetih ve karizma eylemleri olacak, içgüdüsel doğallıkları anahtar olacak. Partneri olmayanlar insanlarla tanışacak.
BOĞA BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Geçmiş ilişkileri yeniden canlandırmak için başarısız girişimleriniz var. Kalplerinizin ve zihinlerinizin bakış açınızı genişletmesine izin verin ve geride bırakılması gerekenleri geçmişte bırakın.
İKİZLER BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Neşe ve iyi sosyal deneyimler getirecek etkinliklerle canlı bir Salı. Rutinlerinizi açın ve günün tadını çıkarmayı planlayın.
YENGEÇ BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Ailevi meselelerle ilgili bazı endişeler var, bu da onlara çok fazla sıkıntı vermemeli. Duygularını daha iyi dengelemek için içsel hisleri üzerinde çalışmalılar.
ASLAN BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Aslan, uzun zamandır beklediğin haberi getirebilecek umut dolu bir Pazartesi. Bir şekilde imkansız gibi görünen meselelerin çözüldüğünü göreceksin. Bunu fark edeceğin bir gün.
BAŞAK BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Başaklar, kendiniz için kendi tekliflerinizi yapın. Keyif aldığınız bir şey yapın, kendinize yer verin. Talepler her zaman başkalarından gelmez.
TERAZİ BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; Yeni fikirleri olan ve oturup plan yapıp bunları hayata geçirebilmek isteyen Teraziler. Hepimizin sahip olduğu yetenekleri fark etmek ve göstermek önemlidir.
AKREP BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Bir çiselemeyi fırtına olarak yorumlamayın. Duyguları ölçmeyi ve her şeyi aynı yoğunlukta koymamayı öğrenin.
YAY BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Yeni insanlar entegre oluyor, kendilerini çok heyecanlandıran bir rahatlık ve kardeşlik hissediyorlar. Yeni ve güneşli yollar görünüyor.
OĞLAK BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Yükseltilmiş tonlarla yapılan tartışmalardan kaçının. Öncelik, herkesin iyiliği için uyum ve iyi sakinlik olmalıdır.
KOVA BURCU- 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Kova burçları günlük işlerini zevkle yapabilecekler. Davetler ve yeni sosyal bağlantılar kurma olasılığı onlara iyi gelecek.
BALIK BURCU - 18 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Balıklar, kendilerini çok iyi hissetmenin ve yeterince iyimserliğin verdiği dinginliği veren bu yenilenme gününde çok fazla enerjiye sahip olacaklar. Keyfini çıkarın, bu özel bir gün.
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