2 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
2 Mart 2025 pazar günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 2 Mart 2025 günlük burç yorumlarını Elele astroloji sizler için kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Yağmur Topçu
2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Önümüzdeki 48 saat içinde çıkarlarınızın riske girip girmemesine bağlı olarak hızlı ve acımasızca hareket etmeniz gerekebilir. Karşılaştığınız zorluklar ne kadar zor olursa, almanız gereken kararlar da o kadar cesur olacaktır, bu yüzden savaşa girmeye ve karşınızdaki egolu insanları incitmeye hazır olun.
BOĞA BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Şu anda önünüzde o kadar çok olasılık var ki, hepsi arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Yoğun programınızdan zaman ayırıp seçeneklere bakın ve ardından hangisine kendinizi adayacağınıza dair son kararı verin.
İKİZLER BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Haritanızın kariyer alanında çok fazla kozmik aktivite gerçekleştiğinden, iş yerinizi veya hatta mesleğinizi değiştirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Bu sorun değil ancak aceleci kararlar vermeyin. Bu konuya zaman ayırın ve doğru tercih yapın.
YENGEÇ BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Kendinizi güvende hissettiren sınırlar içinde kalmaktan memnun olan bir yengeç türü olsanız bile, bu hafta sonu dışarı çıkıp dünyayı keşfetme isteği duyacaksınız. Keşfedilmeyi bekleyen çok şey var.
ASLAN BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Altıncı hissiniz size büyük bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyor ancak zihninizin rasyonel kısmı bunun ne olabileceğini anlamakta zorluk çekiyor. Ama önemli mi? Neden sadece arkanıza yaslanıp olayların sizi şaşırtmasına izin vermiyorsunuz?
BAŞAK BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Her türden ilişki şu anda mükemmel ve adeta yıldızların altında gibi... Bu yüzden arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle bir araya gelin ve bu hafta sonu eğlenceli şeyler yapın. Bir süreliğine iş ve sorumlulukları unutun ve sadece sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz insanlarla birlikte olmanın tadını çıkarın.
TERAZİ BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; Başkalarının sizden beklediği şeylerle sınırlanmanıza izin vermeyin. Bu hafta sonu onlara kaderinizden sorumlu olduğunuzu ve başka kimsenin olmadığını hatırlatacak bir şey yapın. Şüphesiz birkaç kişiyi şaşırtacaksınız ama bu iyi bir şey.
AKREP BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Bu hafta sonu sadece size doğru geleni yapın. Bazı insanlar sorumsuzca davrandığınızdan şikayet edebilir ve belki de öylesinizdir, ama bunda ne var ki? Haritanızın en canlı alanındaki kozmik aktivite, hemen hemen her şeyden sıyrılabileceğiniz anlamına geliyor.
YAY BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bu hafta sonu birileri sizi kişisel işlerine ne kadar dahil etmeye çalışırsa, o kadar direnmelisiniz. Gezegenler, onların dramalarının bir parçası olmanın hiçbir artısı olmadığı ve birçok potansiyel eksisi olduğu konusunda uyarıyor, bu yüzden bahaneler yaratın ve hemen uzaklaşın.
OĞLAK BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Sizden sıkıntılı bir işi terk etmenizi bekleyen herkes hayal kırıklığına uğrayacaktır. Doğum burcunuzun en güzel yanlarından biri, bir şeye kendinizi adadığınızda onu sonuna kadar götürmenin kişisel bir onur meselesi haline gelmesidir.
KOVA BURCU- 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Şu anda sizin için mevcut olan bir dizi seçeneğin olduğunu ve başkalarının yapmanız gerektiğini söylediği tek bir eylem yolu olmadığını bilmelisiniz. Yeni bir yöne doğru yola çıkmaktan hiç korkmadınız, bu yüzden hemen harekete geçin.
BALIK BURCU - 2 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Burcunuzdaki Merkür, düşüncelerinizi düzene koymanızı ve sağduyuya dayalı kararlar almanızı kolaylaştırıyor. Bu yolu veya şunu takip etmeniz konusunda ısrar edenleri görmezden gelin ve yalnızca büyük beyninizin sizi yönlendirdiği yere gidin.
Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/