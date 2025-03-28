29 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; Bugün ciddi bir şekilde yeniden düşünün, size teklif edilen ve sizin reddettiğiniz bir proje. Şimdi bunun sizin için çok olumlu olabileceğini fark ettiniz. Size karşı özellikle iyi olmayan bazı insanlarla tekrar iletişime geçmeniz zor olsa da, bunun profesyonel gelişiminiz için ne anlama geldiğini düşünün.