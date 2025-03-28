29 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
29 Mart 2025 cumartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 29 Mart 2025 günlük burç yorumlarını Elele astroloji sizler için kaleme aldı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Yağmur Topçu
29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugün ekstra astral korumanın tadını çıkarıyorsun, Koç ve bu, her alanda, özellikle de profesyonel alanda büyük şeyler başarma olasılığı anlamına geliyor. Bunun farkında olmalısın çünkü bunu her gün unutuyorsun ve moralin bozuluyor.
BOĞA BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Boğa burcu, iş gününüzün sonunda bugün iş konularını kapatın ve harika bir hafta sonunun tadını çıkarmaya hazır olun. Her gün rahatlamaya ve eğlenmeye bakın. Partnerinizle, arkadaşlarınızla dışarı çıkın ve dinlenmek için zaman ayırın.
İKİZLER BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Bu hafta sonunu evden uzakta geçirmeye karar verdiyseniz, evde her şeyin yolunda olduğundan emin olun, muslukları kapatın ve elektrikli aletlerin fişini çekin, her zamankinden daha dikkatli bir şekilde her şeyi kontrol edin. Ev içi komplikasyonlar riski var ancak bunun olmaması için dikkat edin.
YENGEÇ BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Çok önemsediğiniz biri, bugün sizi arayıp önemli olduğunu düşündüğü bir konuda size danışmak isteyecek. Ancak, bu toplantıyı Pazartesi'ye ertelemeniz gerekebilir. Onlara iyi nedenler verirseniz, anlayacaklardır.
ASLAN BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün sizi gerginleştirecek bir durumun içinde bulacaksınız, Aslan. Sizi kışkırtmaya çalışanların olumsuz uyarıcılarına öfke veya kızgınlıkla tepki vermeyin. Her gün sizi sinirlendirmekten zevk alan birileri vardır, sadece sizi sinirlendirmek için. Oyuna gelmeyin.
BAŞAK BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugün uzun zamandır sizinle bağlantılı olan biriyle tanışacaksınız. Muhtemelen sizden tekrar denemenizi isteyeceklerdir. Her şeyi bir kenara atmanın iyi olmadığını unutmayın, özellikle de aranızda hala derin duygular olduğunun farkındaysanız.
TERAZİ BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUM
Sevgili Terazi; Bugün ciddi bir şekilde yeniden düşünün, size teklif edilen ve sizin reddettiğiniz bir proje. Şimdi bunun sizin için çok olumlu olabileceğini fark ettiniz. Size karşı özellikle iyi olmayan bazı insanlarla tekrar iletişime geçmeniz zor olsa da, bunun profesyonel gelişiminiz için ne anlama geldiğini düşünün.
AKREP BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Bugün düşünmek için iyi gün olmayacak, özellikle de önemli bir şeyse. Karar vereceğiniz bir şey varsa, ertelemek daha iyidir. Çok yorgunsunuz ve muhtemelen zihniniz yüzde yüz çalışmıyor. Bunu kendiniz fark edeceksiniz.
YAY BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugün, iş yerinde işlerin günlük olarak sizin için gerektiği gibi gitmediğini düşündüğünüz için belli bir cesaretsizlik hissiyle uyanmanız muhtemel. Dün zor bir gün geçirmiş olabilirsiniz ve hala biraz moraliniz bozuk olabilir. Yeteneğinizden asla şüphe etmeyin veya yolunuzu seçerken hata yaptığınıza inanmayın.
OĞLAK BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; bu öğleden sonra bir geziye katılmanız için bir telefon alabilir veya başka biri tarafından aranabilirsiniz. Gruptaki insanların çok ilginç olmadığını düşündüğünüz için isteksiz olabilirsiniz. İnsanları görünüşlerinin ötesinde görme yeteneğinizi kaybediyorsunuz ve bunu geri kazanmanız gerekiyor.
KOVA BURCU- 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün, büyük değişiklikler düşünmenin veya gelecek için birçok plan yapmanın zamanı değil. Bunu başka bir zamana bırak ve şimdi boş zamanını dinlenerek geçir, bu saatlerce yatakta veya kanepede hareketsiz yatmak anlamına gelmez. Dışarı çık ve bahar atmosferinin tadını çıkar, kendini eğlenceli insanlarla çevrele ve en sevdiğin birkaç şeyi yap.
BALIK BURCU - 29 MART 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Balık, bugün uyandığında seni günlük olarak bunaltan ve bir çözümü yokmuş gibi görünen sorunları düşüneceksin. Yere uzanıp gökyüzüne bakabileceğin doğayla temas halinde bir yer ara. Bu ritüeli gün içinde yaparsan, sana eşsiz bir rahatlama sağlayacaktır.
Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/