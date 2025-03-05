6 Mart 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Aslan; Sizi olumsuz etkileyen birinden veya bir şeyden, belki de gizli niyetlerini keşfederek kurtulacaksınız. Gün rahat geçmeyecek olsa da, gelecekte zorluklara yol açabilecek bir yükten kurtulacağınız için çok faydalı olacağı kanıtlanacaktır. Kolay bir süreç olmayacak, ancak sizin için kesinlikle bir zafer olacak.